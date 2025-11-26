"Это предательство": в Европарламенте разнесли мирный план США для Украины

Россия должна понести ответственность за содеянное в Украине

Во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге президент политической группы Renew Europe Валери Айер подвергла резкой критике условия "мирного плана", что выдвинула команда Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа".

Что нужно знать:

В Европарламенте назвали "мирный план" США "псевдомирным"

Валери Айер возмущена, что от Украины требуется так много, а от РФ почти ничего

Мирное соглашение не должно препятствовать будущему вступлению Киева в Европейский Союз или НАТО

Для справки: Renew Europe – это политическая группа, объединяющая либеральные, проевропейские центристские партии из разных стран ЕС. Является третьей по величине в Европейском парламенте.

Валери Айер заявила, что европейские союзники "не должны ослабевать в постоянной поддержке Украины" и санкциях против режима Владимира Путина.

Не может быть мира в Украине без украинцев и европейцев за столом переговоров. Однако уже несколько дней говорят о мирном плане — псевдомирном плане. И, честно говоря, можно спросить себя, каковы истинные намерения американской администрации. Потому что есть одна вещь, которая меня поражает: мы слышим длинный перечень уступок со стороны Украины. Но что требуют от России? Чего администрация Трампа требует от путинской России? Дорогие коллеги, этот план – это предательство. Так что необходимо было, чтобы европейцы вошли в игру — они это сделали. Это хорошо. Но мы должны быть гораздо более решительными и гораздо более едиными в наших требованиях, — сказала Айер

По ее словам, успех переговоров будет зависеть от условий, необходимых для справедливого и длительного мира: крепкие гарантии безопасности, никаких ограничений по численности украинской армии, развертывание сил сдерживания, гарантированных Коалицией желающих, а также мобилизация замороженных российских активов для восстановления Украины.

Евродепутат отметила: должен гарантироваться суверенитет Украины и ее свободный выбор союзов. В частности, мирное соглашение не должно препятствовать будущему вступлению Киева в Европейский Союз или НАТО.

Мы отказываемся соглашаться, чтобы ответственные за российские военные преступления были отбелены. Мы отказываемся принять, чтобы ответственные за российские военные преступления были амнистированы. Мы отказываемся принять, чтобы Россия вернулась в G8 и в круг наций, как будто ничего не произошло. Мы отказываемся забыть Бучу и бомбардировку гражданских. Мы отказываемся играть в эту извращенную игру, которую подкармливают некоторые даже здесь, делая из Кремля жертву, а не агрессора, — подчеркнула Валери Айер

Она подытожила: война в Украине – это момент истины для Европы.

Происходящее сейчас с Украиной должно стать для нас показателем нашей собственной амбиции — амбиции защищать наши ценности и наши принципы, — подчеркнула политик

Как сообщал "Телеграф", после консультаций с украинской стороной "мирный план" содержит уже 22 пункта, а не 28, заявил президент США Дональд Трамп. В нем есть три пункта, которые не устраивают Киев.