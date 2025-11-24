Европа заявила о прогрессе в переговорах по "мирному плану" Трампа: к чему пришли

Работа по соглашению продолжается, но уже есть прочная основа для дальнейших действий

В переговорах по "мирному плану" для Украины есть конструктивный прогресс. Таких результатов помогло достичь мощное и скоординированное европейское участие в дискуссиях в Женеве с Украиной и США.

Что нужно знать:

Европейская вовлеченность будет продолжаться по всем направлениям, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины

Европа акцентирует внимание на трех ключевых принципах финального плана

25 ноября состоится видеоконференция "Коалиции желающих", где лидеры продолжат оценку дальнейших шагов для реализации "мирного плана"

Об этом во время брифинга 24 ноября заявила Паула Пиньо, главный представитель Европейской Комиссии, сообщает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе.

Во-первых, позвольте еще раз подчеркнуть, что мощная и скоординированная европейская вовлеченность обеспечила конструктивный прогресс в переговорах по "мирному плану" для Украины за последние часы и вчера. Это включало европейское присутствие во время обсуждений с Украиной и Соединенными Штатами в Женеве, в том числе с участием представителей ЕС сказала она.

Пиньо, ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, добавила, что центральная роль Европейского Союза в обеспечении длительного и справедливого мира для Украины должна быть полностью отражена в любом достоверном плане.

Именно поэтому мы приветствуем также совместное заявление Украины и США, обнародованное вчера после дискуссий. В то же время, мы видим, что предстоит выполнить еще значительный объем работы. Мы готовы сделать свою долю пояснила Пиньо.

В настоящее время лидеры оценивают дальнейшие шаги, в частности, предусматривающие завтрашнюю встречу "Коалиции желающих". Европейская вовлеченность будет продолжаться по всем направлениям, чтобы обеспечить, как уже отмечалось, справедливый и длительный мир для Украины.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта также говорит, что в мирных переговорах появился новый импульс.

Вчерашняя встреча в Женеве с участием Соединенных Штатов, Украины, институтов ЕС и европейских представителей показала значительный прогресс. Соединенные Штаты и Украина проинформировали нас, что дискуссии были конструктивными и что удалось продвинуться по нескольким вопросам. Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы еще предстоит решить, но общее направление является положительным. Мы высоко оцениваем усилия президентов Зеленского и Трампа и их команд отметил он.

О пунктах, которые Европа хочет видеть в финальном плане

Урсула фон дер Ляйен четко назвала три основных элемента:

Первый: границы не могут меняться силой. То есть речь идет о территориальной целостности.

Первый: границы не могут меняться силой. То есть речь идет о территориальной целостности.

Второй: никаких ограничений по поводу украинских Вооруженных сил, которые могли бы оставить Украину уязвимой к предстоящему нападению, тем самым также подрывая европейскую безопасность. Президент фон дер Ляйен также подчеркнула, что центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.

Третий: вопрос, имеющий огромное значение лично для фон дер Ляйен, — это возвращение каждого похищенного ребенка без исключений.

Все это согласуется с позицией Украины.

Заявления Урсулы фон дер Ляйен

По результатам встречи с евролидерами в Африке, Урсула фон дер Ляйен отметила, что эффективное и скоординированное участие Европы, а также мощное европейское присутствие в Женеве позволили добиться значительного прогресса в переговорах по справедливому и продолжительному миру в Украине.

Хотя работа продолжается, мы уже имеем прочную основу для дальнейшего движения вперед. И делая этот шаг, мы должны оставаться едиными и постоянно ставить интересы Украины в центр наших усилий. Речь идет о безопасности всего нашего континента — сейчас и в будущем. Сегодняшняя встреча в Луанде подтвердила, что мы едины в поддержке Украины. Основополагающие европейские принципы на будущее таковы: территория и суверенитет Украины должны быть полностью уважаемы. Только Украина как суверенное государство может принимать решение о своих Вооруженных силах. Выбор собственной судьбы – в руках самих украинцев сказала глава ЕК.

Также она подчеркнула ключевую роль Европы в будущем страны и добавила, то 25 ноября будет продолжен диалог с партнерами из "Коалиции желающих".

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен снова подняла вопрос о судьбе похищенных и пропавших украинских детей.

Каждый ребенок должен вернуться домой. Я рада, что эта тема нашла отклик у лидеров подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп намекает на якобы "огромный прогресс" в переговорах между Россией и Украиной.