"Является основой, но…" Лидеры Европы отреагировали на "мирный план" Трампа

Документ подписали представители Европы, а также Японии и Канады

Политические лидеры в субботу, 22 ноября, обнародовали совместное заявление. В документе приветствуются мирные усилия США.

В обращении к Вашингтону говорится, что первоначальный проект 28-пунктового плана содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и длительного мира. Заявление опубликовано на сайте Европейской комиссии.

Что нужно знать

Европейцы, Канада и Япония озабочены некоторыми пунктами плана

Мирный план потребует дополнительной работы

Политики готовы присоединиться к помощи разработки документа

Политики приветствовали постоянные усилия США, направленные на достижение мира в Украине. Отмечается, что предложенный проект является основой, требующей дополнительной работы.

"Мы готовы присоединиться, чтобы обеспечить постоянство будущего мира. Мы четко подчеркиваем принцип, что границы не могут изменяться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями в отношении Вооруженных сил Украины, которые могут оставить Украину уязвимой к будущим атакам. Мы вновь заявляем, что реализация положений, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно", — говорится в документе.

Мировые лидеры еще раз подчеркнули прочность постоянной поддержки Украины и заявили, что продолжат тесно координировать свои действия с Киевом и Вашингтоном в ближайшие дни.

Это заявление подписали президент Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Какие изменения предлагает Европа

В то же время, как узнало издание Bild, европейские страны хотят изменить не менее 4 пунктов "мирного плана" Трампа.

Среди них:

предложение о разделе территорий;

сокращение украинской армии, поскольку ВСУ численно уступает российским войскам;

гарантии безопасности: в Европе не верят, что Россия больше никогда не нападет на Украину;

замороженные российские активы: Владимир Путин не должен заработать на них.

Напомним, "Телеграф" писал, что Владимир Путин сделал ряд заявлений по "мирному плану" президента США Дональда Трампа. Он убежден, что нынешняя версия документа на 28 пунктов является "модернизированной версией" проекта соглашения, который уже был ранее.