Угрозы Европе и Украине. Путин прокомментировал "мирный план" Трампа на 28 пунктов

Москва якобы "готова" к переговорам

Глава России Владимир Путин сделал ряд заявлений по "мирному плану" президента США Дональда Трампа. Он убежден, что нынешняя версия документа на 28 пунктов — "модернизированная версия" проекта соглашения, который уже был ранее.

Что нужно знать:

Россия в очередной раз заявляет, что "готова" к мирным переговорам

Путин заявил, что его устраивает, как идут дела на фронте

Вашингтон "не получил" согласие Украины по новому "соглашению"

"Телеграф" собрал главные заявления главы Кремля о "мирном плане" Трампа. По словам Путина, это соглашение якобы обсуждалось еще до встречи российского и американского лидеров на Аляске.

"Если в Киеве "не хотят обсуждать" предложения президента Трампа и "отказываются" от этого, то и они, и европейские лидеры должны понимать, что то, что произошло в Купянске, эти события неизбежно будут повторяться и на других ключевых участках фронта. Возможно, не так быстро, как нам бы хотелось, но неизбежно это будет повторяться", - говорит Путин.

Главные заявления Путина:

"Мирный план" Трампа обсуждался еще до встречи с Путиным на Аляске. Нынешний вариант из 28 пунктов – модернизированная версия этого плана.

У России есть текст плана на 28 пунктов, но предметно его с Кремлем не обсуждали.

Россия "готова" к мирным переговорам.

Купянск на 4 ноября уже якобы полностью "был под контролем" России. РФ устраивают темпы "СВО" на этом и других участках фронта.

США просили Россию проявить "гибкость" в вопросе Украины.

Вашингтон "не получил" согласие Украины по "мирному плану".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже выступил с заявлениями по поводу "мирного плана" Трампа. Он подчеркнул, что Украина должна защищать свои интересы и не идти на пророссийски-ориентированные компромиссы от США.

