Угрозы Европе и Украине. Путин прокомментировал "мирный план" Трампа на 28 пунктов
Москва якобы "готова" к переговорам
Глава России Владимир Путин сделал ряд заявлений по "мирному плану" президента США Дональда Трампа. Он убежден, что нынешняя версия документа на 28 пунктов — "модернизированная версия" проекта соглашения, который уже был ранее.
Что нужно знать:
- Россия в очередной раз заявляет, что "готова" к мирным переговорам
- Путин заявил, что его устраивает, как идут дела на фронте
- Вашингтон "не получил" согласие Украины по новому "соглашению"
"Телеграф" собрал главные заявления главы Кремля о "мирном плане" Трампа. По словам Путина, это соглашение якобы обсуждалось еще до встречи российского и американского лидеров на Аляске.
"Если в Киеве "не хотят обсуждать" предложения президента Трампа и "отказываются" от этого, то и они, и европейские лидеры должны понимать, что то, что произошло в Купянске, эти события неизбежно будут повторяться и на других ключевых участках фронта. Возможно, не так быстро, как нам бы хотелось, но неизбежно это будет повторяться", - говорит Путин.
Главные заявления Путина:
- "Мирный план" Трампа обсуждался еще до встречи с Путиным на Аляске. Нынешний вариант из 28 пунктов – модернизированная версия этого плана.
- У России есть текст плана на 28 пунктов, но предметно его с Кремлем не обсуждали.
- Россия "готова" к мирным переговорам.
- Купянск на 4 ноября уже якобы полностью "был под контролем" России. РФ устраивают темпы "СВО" на этом и других участках фронта.
- США просили Россию проявить "гибкость" в вопросе Украины.
- Вашингтон "не получил" согласие Украины по "мирному плану".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже выступил с заявлениями по поводу "мирного плана" Трампа. Он подчеркнул, что Украина должна защищать свои интересы и не идти на пророссийски-ориентированные компромиссы от США.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими трудностями может столкнуться "мирный план" США в Украине.