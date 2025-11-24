Європа заявила про прогрес у переговорах щодо "мирного плану" Трампа: до чого дійшли

Робота за угодою триває, але вже є міцна основа для подальших дій

У переговорах щодо "мирного плану" для України є конструктивний прогрес. Таких результатів допомогла досягти потужна та скоординована європейська участь у дискусіях у Женеві з Україною та США.

Що потрібно знати:

Європейська залученість триватиме в усіх напрямках, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир для України

Європа наголошує на трьох ключових принципах фінального плану

25 листопада відбудеться відеоконференція "Коаліції охочих", де лідери продовжать оцінку подальших кроків для реалізації "мирного плану"

Про це під час брифінгу 24 листопада заявила Паула Піньо, головний представник Європейської Комісії, повідомляє кореспондент "Телеграфа" у Брюсселі.

По-перше, дозвольте ще раз наголосити, що потужна та скоординована європейська залученість забезпечила конструктивний прогрес у переговорах щодо мирного плану для України за останні години та вчора. Це включало європейську присутність під час обговорень з Україною та зі Сполученими Штатами в Женеві, зокрема за участі представників ЄС сказала вона.

Піньо, посилаючись на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, додала, що центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні тривалого та справедливого миру для України має бути повністю відображена у будь-якому достовірному плані.

Саме тому ми дуже вітаємо також спільну заяву України та США, оприлюднену вчора після дискусій. Водночас ми бачимо, що належить виконати ще значний обсяг роботи. Ми готові зробити свою частку пояснила Піньйо.

Наразі лідери оцінюють подальші кроки, зокрема, які передбачають завтрашню зустріч "Коаліції охочих". Європейська залученість триватиме на всіх напрямках, щоб забезпечити, як уже зазначалося, справедливий і тривалий мир для України.

Паула Піньйо. Фото: Anadolu Ajansı

25 листопада відбудеться відеоконференція "Коаліції охочих", де лідери продовжать оцінку подальших кроків для реалізації "мирного плану".

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта також каже, що у мирних переговорах з’явився новий імпульс.

Учорашня зустріч у Женеві за участі Сполучених Штатів, України, інституцій ЄС та європейських представників засвідчила значний прогрес. Сполучені Штати та Україна поінформували нас, що дискусії були конструктивними й що вдалося просунутися в кількох питаннях. Ми вітаємо цей крок уперед. Деякі питання ще належить вирішити, але загальний напрямок є позитивним. Ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського та Трампа й їхніх команд зазначив він.

Антоніу Кошта

Про пункти, які Європа хоче бачити у фінальному плані

Урсула фон дер Ляєн чітко назвала три основні елементи :

Перший: кордони не можуть змінюватись силою. Тобто йдеться про територіальну цілісність.

кордони не можуть змінюватись силою. Тобто йдеться про територіальну цілісність. Друге: жодних обмежень щодо українських Збройних сил, які могли б залишити Україну вразливою до майбутнього нападу, тим самим також підриваючи європейську безпеку. Президент фон дер Ляєн також наголосила, що центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена.

жодних обмежень щодо українських Збройних сил, які могли б залишити Україну вразливою до майбутнього нападу, тим самим також підриваючи європейську безпеку. Президент фон дер Ляєн також наголосила, що центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена. Третє: питання, що має величезне значення особисто для фон дер Ляєн, — це повернення кожної викраденої дитини без винятків.

Все це узгоджується із позицією України.

Урсула фон дер Ляйєн

Заяви Урсули фон дер Ляйєн

За результатами зустрічі з євролідерами в Африці, Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що ефективна та скоординована участь Європи, а також потужна європейська присутність у Женеві дозволили досягти значного прогресу у переговорах щодо справедливого та тривалого миру в Україні.

Хоча робота ще триває, ми вже маємо міцну основу для подальшого руху вперед. І роблячи цей крок, ми маємо залишатися єдиними та незмінно ставити інтереси України в центр наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту — нині й у майбутньому. Сьогоднішня зустріч у Луанде підтвердила, що ми єдині у підтримці України. Наші основоположні європейські принципи на майбутнє такі: територія й суверенітет України мають бути повністю поважані. Лише Україна як суверенна держава може ухвалювати рішення щодо своїх Збройних сил; вибір власної долі — у руках самих українців сказала голова ЄК.

Також вона наголосила на ключовій ролі Європи в майбутньому країни та додала, що 25 листопада буде продовжено діалог з партнерами з "Коаліції охочих".

Крім того, Урсула фон дер Ляєн знову порушила питання про долю викрадених українських дітей.

Кожна дитина має повернутися додому. Я рада, що ця тема знайшла відгук у лідерів підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп натякає на нібито "величезний прогрес" у переговорах між Росією та Україною.