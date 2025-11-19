Отказ от Донбасса и сокращение армии: СМИ назвали новые детали "мирного плана" Трампа
-
-
В Вашингтоне заявили, что теперь "мяч на стороне Зеленского"
Администрация президента США Дональда Трампа якобы составила план из 28 пунктов по прекращению войны в Украине. Однако, как пишет FT, Киев вряд ли согласится с предлагаемыми условиями.
Москва, согласно пунктам плана, получит контроль над Донецкой и Луганской областями в обмен на гарантию безопасности США для Украины и Европы против будущей российской агрессии. Об этом, как сообщает издание Axios, рассказал компетентный американский чиновник.
Что нужно знать
- Опубликованный в СМИ план предполагает признание контроля РФ над Донбассом и Крымом
- Украина получит гарантии безопасности в обмен на ограничение армии и оружия
- США якобы начали давить на украинские власти
Белый дом, пишут журналисты, считает, что если война продолжится, Украина все равно потеряет территории Донбасса, поэтому в интересах Киева заключить сделку. При этом нынешние линии боевых действий в Херсоне и Запорожье якобы будут заморожены, а Россия "уйдет" из части захваченных территорий.
В обмен на гарантии безопасности США, Украине якобы ограничат размер вооруженных сил и оружие дальнего действия, сообщил изданию неназванный украинский чиновник.
Согласно плану, в разработке которого также участвовали Катар и Турция, США вместе с другими странами должны признать Крым и Донбасс территорией России, однако от Украины этого не потребуют.
По словам источников, в минувшие выходные высокопоставленный катарский чиновник участвовал в переговорах между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и советником президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым. Президент Украины, как пишет издание, уполномочил Умерова вести переговоры с Уиткоффом, и многие из его комментариев были включены в текст плана из 28 пунктов. Однако перед встречей с Умеровым Уиткофф провел обширное обсуждение плана с российским посланником Кириллом Дмитриевым.
Сам Уиткофф планировал 19 ноября посетить Анкару и провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил американский чиновник. Однако встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отходит от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа.
Вместо этого Зеленский ехал в Анкару с другим планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, который Россия никогда не примет, сообщил американский чиновник.
"Сейчас мы собираемся подождать. Мяч на стороне Зеленского", — сказал американский чиновник, добавив, что украинский президент, если захочет, может приехать в Вашингтон, чтобы обсудить новый план США.
Давление на Зеленского
Американская сторона уже начала оказывать на президента "ощутимое давление", сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что новый план включал признание русского языка официальным государственным языком в Украине, предоставление официального статуса УПЦ (МП), а также сокращение ВСУ вдвое. Позже он добавил, что нет никаких шансов, что украинцы примут предложение, которое является не соглашением, а требованием полной капитуляции Украины.
Что сказали в России
В России уже заявили, что являются открытыми для переговоров по Украине.
"Мы можем мгновенно организовать звонок Путина и Трампа, если нужно", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Комментарий Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только Дональд Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война закончилась.
"Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут принести результат", — отметил глава украинского государства.
Напомним, "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 ноября посетит Турцию для активизации переговоров по завершению войны. Предыдущая встреча состоялась в конце июля.