Украина официально сформировала делегацию для мирных переговоров: кто в списке
Некоторые участники уже участвовали в предыдущих переговорах с россиянами, а состав может меняться
Президент Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий состав делегации Украины в мирных переговорах. В ее составе девять человек, как будут договариваться с США, международными партнерами Украины и представителями России "по достижению справедливого и устойчивого мира".
Главой делегации назначили руководителя Офиса президента, Андрея Ермака. Кроме него среди делегатов:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов
- Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов
- Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко
- Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица
- Первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский
- Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад
- Советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз.
Бевз, Кислица, Острянский и Залежь уже представляли Украину на переговорах в Стамбуле. Ермак, как глава делегации, может вносить изменения в состав, по согласованию с президентом. Также он может привлекать других экспертов к работе делегации.
Ранее Телеграф рассказывал, что Умеров отвергал версии, что он видел американский мирный план на 28 пунктов и давал свои рекомендации к нему во время пребывания в США. Он подчеркнул, что не был уполномочен. Важно, что, кроме американского, мирный план разрабатывают и европейцы. Тем временем США давят на Украину для более быстрого начала мирного процесса, хотя условия для нашей страны не выгодны.