Укр

Украина официально сформировала делегацию для мирных переговоров: кто в списке

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зеленский определил состав группы Новость обновлена 22 ноября 2025, 14:43
Зеленский определил состав группы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые участники уже участвовали в предыдущих переговорах с россиянами, а состав может меняться

Президент Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий состав делегации Украины в мирных переговорах. В ее составе девять человек, как будут договариваться с США, международными партнерами Украины и представителями России "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Главой делегации назначили руководителя Офиса президента, Андрея Ермака. Кроме него среди делегатов:

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров
  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов
  • Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов
  • Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко
  • Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица
  • Первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский
  • Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз.
Список делегатов от Украины в переговорном процессе
Список делегатов от Украины в переговорном процессе

Бевз, Кислица, Острянский и Залежь уже представляли Украину на переговорах в Стамбуле. Ермак, как глава делегации, может вносить изменения в состав, по согласованию с президентом. Также он может привлекать других экспертов к работе делегации.

Ранее Телеграф рассказывал, что Умеров отвергал версии, что он видел американский мирный план на 28 пунктов и давал свои рекомендации к нему во время пребывания в США. Он подчеркнул, что не был уполномочен. Важно, что, кроме американского, мирный план разрабатывают и европейцы. Тем временем США давят на Украину для более быстрого начала мирного процесса, хотя условия для нашей страны не выгодны.

Теги:
#Делегация #Мирные переговоры