Украина официально сформировала делегацию для мирных переговоров: кто в списке

Некоторые участники уже участвовали в предыдущих переговорах с россиянами, а состав может меняться

Президент Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий состав делегации Украины в мирных переговорах. В ее составе девять человек, как будут договариваться с США, международными партнерами Украины и представителями России "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Главой делегации назначили руководителя Офиса президента, Андрея Ермака. Кроме него среди делегатов:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица

Первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад

Советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз.

Список делегатов от Украины в переговорном процессе

Бевз, Кислица, Острянский и Залежь уже представляли Украину на переговорах в Стамбуле. Ермак, как глава делегации, может вносить изменения в состав, по согласованию с президентом. Также он может привлекать других экспертов к работе делегации.

Ранее Телеграф рассказывал, что Умеров отвергал версии, что он видел американский мирный план на 28 пунктов и давал свои рекомендации к нему во время пребывания в США. Он подчеркнул, что не был уполномочен. Важно, что, кроме американского, мирный план разрабатывают и европейцы. Тем временем США давят на Украину для более быстрого начала мирного процесса, хотя условия для нашей страны не выгодны.