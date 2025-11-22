"Мирного плана" Трампа не существует. Что действительно скрывают 28 пунктов США

Некоторые пункты "сделки" могут превратить страну в Беларусь, считает дипломат

Реакция президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина на "мирный план" США показывает украинцам достаточно много деталей. Одна из главных — нарративы Кремля по поводу переговоров не изменились, но если Киев согласится на "28 пунктов" президента США Дональда Трампа — Украины не будет.

Что нужно знать:

На Аляске Путин и Трамп скорее всего не говорили о нынешнем "плане" США

Угрозы Вашингтона официально не звучали – все остальное данные СМИ

Путин не остановится, пока его не остановить

Об этом "Телеграфу" рассказал дипломат Андрей Веселовский. По его словам, сейчас воспринимать всю информацию следует критически и понимать, что многие "инсайды от источников" вполне могут оказаться неправдой.

— Учитывает ли мирный план интересы Украины, насколько он выгоден?

— "Мирного плана" Трампа не существует. Существует куча предложений, написанных в основном Москвой, частично отредактированных Виткоффом и т.п., которые сейчас активно выдаются за "мирный план" США.

Трамп как личность не разбирается в таких вещах. Они для него слишком тонкие и неинтересные. Поэтому он ставит задачу: ко Дню благодарения, или к Святому Николаю, или под елку — мне нужен такой-то результат. Все.

Мы не знаем, действительно ли нам представили план, президент этого не говорил. Но он сказал: "Будет тяжело, трудный выбор". Это другой вопрос. Конечно, будет трудный выбор, когда войска отступают.

— Что даст этот план Украине?

— Он ничего не может дать Украине, потому что этот план написан российскими разведчиками.

— Угроза Трампа перестать передавать разведданные и вооружение Украине — это шантаж?

— Никто не знает, действительно ли Трамп угрожал. Мы не можем исключать, что СМИ написали это, потому что их попросили те, кто сформулировал эти пункты. Но мы не знаем, причастен ли Трамп к этому.

— Путин заявил, что США просили его проявить "гибкость". В чем могла состоять его "гибкость"?

— Путин придумывает, что ему выгодно представить для своей аудитории и для американцев. Мы не знаем, были ли в Анкоридже и об этом договоренности. Судя по тому, что там они отказались обедать и не провели пресс-конференцию, то договоренностей не было. То есть Путин задним числом придумывает эти вот договоренности, "гибкость". Путин всегда все придумывает. Путин — русский разведчик. Поэтому он не может говорить правду, априори.

— Путин заявил, что Россия "готова" к мирным переговорам, насколько он был искренним? Насколько он может удовлетворить план на 28 пунктов?

– Ничего не изменилось. То, что было сказано 19 декабря 2021 года. То, что потом повторялось не раз и не два: пока Украина не будет колонизирована или разрушена. Первый вариант или второй вариант. Путин не остановится, если его не остановят.

Если Украина примет все 28 пунктов, Украины не будет. Там есть пункт, например, о полной денацификации, что это значит? Что под лекало нациста смогут подвести всех. Это означает уничтожение того государственного строя, который есть в Украине. Значит, Беларусь. И это в квадрате. Ну, значит, Украины не будет. Беларусь, по крайней мере, существует в своих границах, в своих границах. Да, она существует, но она не существует как независимое государство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с каким трудом может столкнуться "мирный план" США в Украине.