Україна офіційно сформувала делегацію для мирних переговорів: хто в списку

Деякі учасники вже брали участь у попередніх переговорах з росіянами, а склад може змінюватися

Президент Володимир Зеленський підписав указ, що затверджує склад делегації України в мирних переговорах. У її складі дев'ять осіб, як будуть домовлятися з США, міжнародними партнерами України та представниками Росії "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Головою делегації призначили керівника Офісу президента, Андрія Єрмака. Окрім нього серед делегатів:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця

Перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський

Заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад

Радник керівника Офісу Президента України Олександр Бевз.

Перелік делегатів від України у переговорному процесі

Бевз, Кислиця, Острянський та Поклад вже представляли Україну на переговорах у Стамбулі. Єрмак, як голова делегації може вносити зміни до складу, за погодженням з президентом. Також, він може залучати інших експертів до роботи делегації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Умєров відкидав версії, що він бачив американський мирний план на 28 пунктів та давав свої рекомендації щодо нього під час перебування у США. Він наголосив — що не був уповноважений. Важливо, що окрім американського, мирний план розробляють і європейці. Тим часом США тиснуть на Україну для швидшого початку мирного процесу, хоча умови для нашої країни не вигідні.