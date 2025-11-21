Угрозы США и "дедлайн" для Киева. Новые детали о "мирном плане" Трампа

Американские чиновники признают, что соглашение имеет пророссийский оттенок

Напряжение вокруг "мирного плана" президента США Дональда Трампа нарастает, ведь Белый дом угрожает Украине прекращением поставок оружия и не только. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что начата работа над документом Штатов.

Что нужно знать:

СМИ уверяют, что США уже угрожают Украине, чтобы Киев согласился на "мирный план" Трампа

Зеленский провел разговор с Макроном, Стармером и Мерцем о документе от Штатов

В ЕС отвергают значительную часть "мирного плана" США — Bloomberg

Угрозы Белого дома и заявление Зеленского о "плане Трампа"

По данным Reuters, США угрожают Украине прекращением поставок оружия и разведданных, если "мирный план" не будет подписан до 27 ноября. По словам собеседника издания, Киев находится под большим давлением со стороны Вашингтона.

"США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября", — пишет Reuters.

В то же время, президент Украины уже подтвердил, что начата работа над документом, который передали США. Он 21 ноября провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом по этому соглашению.

"Обсудили план мира для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", — подчеркнул Зеленский.

Что говорят в Европе и США о "мирном плане" Трампа

Как пишет Bloomberg, ЕС и Украина исключают ключевые части плана США. Более того, Мерц, Макрон и Стармер согласились с Зеленским, что нельзя сокращать численность ВСУ.

По мнению европейских лидеров, нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для любых территориальных переговоров по Украине. ЕС готовится добиваться защиты украинских и европейских интересов в будущих переговорах.

Ситуация на фронте сейчас

По данным WP, американские чиновники убеждены, что переговоры займут от месяца до года, после чего мирное соглашение все же якобы будет подписано. Основная сложность – Украина должна принять все требования.

Интересно, что чиновники США согласны с тем, что мирный план Трампа имеет пророссийский оттенок. Но убеждены, что это можно изменить, ведь имеющееся соглашение — только начальный этап.

Издание добавляет, что Зеленский уже предложил изменения в документ и США якобы согласились обсудить часть из них. Более того, сначала соглашение подпишут Зеленский и Трамп, после чего его представят Путину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими трудностями может столкнуться "мирный план" США в Украине.