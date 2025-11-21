Не все зависит от Зеленского. Что помешает "мирному плану" Трампа в Украине

Есть вещи, которые пока Белый дом и Россия не понимают, считает дипломат

Так называемый "мирный план" президента США Дональда Трампа может столкнуться с большими препятствиями в Украине. Ведь если он действительно составлен без участия Киева, то реализовать его смогут только Кремль и Белый дом.

Об этом "Телеграфу" рассказал дипломат, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в материале "Трудно придумать, чем они будут нас пугать — нардеп о "мирном плане" США для Украины".

Что нужно знать:

"Мирный план" Трампа пока не учитывает интересы Украины

Созданное США и Россией соглашение будет иметь много препятствий в реализации

Не только Зеленский решает, пойдет ли Украина на "мирный план" Трампа

По словам Яременко, "мирный план" США имеет много нюансов, но есть то, что делает его фактически нереалистичным. Ведь факт того, что Белый дом считает, что с главой России Владимиром Путиным можно договориться, уже вызывает вопросы.

"Сам этот процесс договариваться о чем-то с россиянами уже делает план сразу нереалистичным. Если он писался США и Россией, соответственно, и реализован он может быть США и Россией, но не Украиной", — говорит дипломат.

Он добавляет, что "мирный план" США не учитывает интересов Украины, этого просто не видно. Конечно, если бы действительно соглашение было компромиссом для всех сторон равноценно, это имело бы шанс на успех. Но сейчас в "плане Трампа" есть интересы США и России — не Украины.

"Поэтому он не сработает. Игнорирование интересов Украины делает любую идею такой, что на практике не может быть реализована", — отмечает Яременко.

По словам нардепа, россияне из-за своего менталитета и администрации США пока не понимают, что дело не в президенте Украины Владимире Зеленском. На самом деле более весомой в мирном соглашении будет сама Украина и ее народ.

"Буквально на каждом шагу будут возникать абсолютно непреодолимые препятствия на пути реализации этих их "договорняков", — говорит дипломат.

Он добавляет, что такими препятствиями будут общество, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) и парламент. То есть фактически не только президент решает идти на "мирный план" Трампа или нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Трамп и Зеленский обсудят "мирный план" по Украине.