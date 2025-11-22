"Мирного плану" Трампа не існує. Що насправді приховують 28 пунктів США

Деякі пункти "угоди" можуть перетворити країну на Білорусь, вважає дипломат

Реакція президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна на "мирний план" США показує українцям досить багато деталей. Одна з головних — наративи Кремля щодо переговорів не змінились, але якщо Київ погодиться на "28 пунктів" президента США Дональда Трампа — України не буде.

Що треба знати:

На Алясці Путін та Трамп ймовірніше не говорили про нинішній "план" США

Погрози Вашингтона офіційно не звучали — все інше дані ЗМІ

Путін не зупиниться, поки його не зупинити.

Про це "Телеграфу" розповів дипломат Андрій Веселовський. За його словами, зараз сприймати усю інформацію слід критично і розуміти, що чимало "інсайдів від джерел" цілком можуть виявитись неправдою.

— Чи враховує мирний план інтереси України, наскільки він вигідний?

— "Мирного плану" Трампа не існує. Існує купа пропозицій, написаних в основному Москвою, частково відредагованих Віткоффом і тому подібними, які зараз активно видаються за "мирний план" США.

Трамп, як особа, не розбирається в таких речах. Вони для нього занадто тонкі і нецікаві. Тому він ставить завдання: до Дня подяки, або там до Святого Миколая, або під ялинку — мені потрібний такий-то результат. Все.

Ми не знаємо, чи нам дійсно представили план, президент цього не казав. Але він сказав: "Буде важко, важкий вибір". Це інше питання. Звичайно, буде важкий вибір, коли війська відступають.

— Що цей план дасть Україні?

— Він нічого не може давати Україні, тому що цей план написаний російськими розвідниками.

— Погроза Трампа припинити передавати розвіддані та озброєння Україні — це шантаж?

— Ніхто не знає, чи Трамп дійсно цим погрожував. Ми не можемо виключати, що ЗМІ написали це, бо їх попросили ті, хто сформулював ці пункти. Але ми не знаємо, чи Трамп до цього причетний.

— Путін заявив, що США просили його проявити "гібкость". В чому могла полягати його "гнучкість"?

— Путін вигадує те, що йому вигідно представити для своєї аудиторії і для американців. Ми не знаємо, чи були в Анкориджі про це домовленості. Судячи з того, що там вони відмовились обідати і не провели пресконференцію, то домовленостей не було. Тобто Путін заднім числом вигадує ці от домовленості, "гібкость". Путін завжди все вигадує. Путін — "русский разведчик". Тому він не може говорити правду, апріорі.

— Путін заявив, що Росія "готова" до мирних перемовин, наскільки він був щирим? Наскільки його може задовільнити план на 28 пунктів?

— Нічого не змінилося. Те, що було сказано 19 грудня 2021 року. Те, що потім повторювались не раз і не два: поки Україна не буде колонізована чи зруйнована. Один варіант або другий варіант. Путін не зупиниться, якщо його не зупинять.

Якщо Україна пристане на всі 28 пунктів, України не буде. Там є пункт, наприклад, про повну денацифікацію, що це означає? Що під лекало нациста зможуть підвести всіх. Це означає знищення того державного ладу, який є в Україні. Значить Білорусь. І то в квадраті. Ну, то значить України не буде. Білорусь принаймні існує у своїх межах, у своїх кордонах. Так, вона існує, але вона не існує як незалежна держава.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими труднощами може зіштовхнутись "мирний план" США в Україні.