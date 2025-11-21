Трамп и Зеленский обсудят "мирный план" США: когда будет разговор

Европа может быть недовольна этим планом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом на тему "мирного плана" на следующей неделе. Перед этим глава государства проведет консультации по этому вопросу с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Что нужно знать:

План США, вероятно, столкнется с сопротивлением со стороны европейских стран

Наибольшие возражения уже поступили от Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии

Брифинг США для послов ЕС в Киеве запланирован на 21 ноября после обеда

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что "план", вероятнее всего, встретит сопротивление со стороны Европы: по данным источников, предложение подверглось резкой критике в ходе вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Больше всего возражения звучали со стороны Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии. ЕС, очевидно, рассчитывает на Марк Рубио, чтобы вернуть ситуацию в свою пользу.

Вместе с тем, источники в ЕС также подтвердили, что брифинг США для послов ЕС в Киеве пройдет 21 ноября после обеда.

"Мирный план" — что о нем известно

Администрация президента США Дональда Трампа якобы составила план из 28 пунктов по прекращению войны в Украине.

По предварительным данным, план содержит требования, которые меняют базовые основы украинской государственной политики и безопасности. Ранее сообщалось, что он предусматривает:

передачу России части контролируемых Украиной территорий на востоке Донбасса;

существенное сокращение численности Вооруженных сил Украины;

ограничение на использование дальнобойного вооружения и полный запрет на размещение иностранных войск на территории страны;

требование прекратить американскую военную помощь;

предоставить русскому языку статус государственного;

восстановить привилегированный статус структур УПЦ.

Одним из ключевых условий, по информации The Wall Street Journal, является требование на несколько лет отказаться от вступления Украины в НАТО. Однако, как отмечает Politico, в Вашингтоне до сих пор не определились, включать ли этот пункт в финальную версию плана и в какой форме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Трампа спешат с реализацией "мирного плана".