"Ботинок" в украинском языке нет: как правильно называть эту обувь

Есть более удачная замена этому слову

Нынешняя зима принесла украинцам немало морозных сюрпризов, поэтому неудивительно, что люди стараются одеваться как можно теплее. Видов зимней одежды и обуви немало, однако огромную часть нашего гардероба, к сожалению, мы до сих пор называем калькой с русского языка.

"Телеграф" сегодня расскажет, какие украинские слова следует использовать для обозначения любимой обуви, чтобы обойтись без русских заимствований. Это сделает ваш язык богаче и красочнее.

Слово "ботинок" на самом деле происходит от французского "bottine", но уже много столетий как заимствованно и очень активно используется в русской речи. Хотя слово "ботинки" также можно встретить и в Большом толковом словаре современного украинского языка, на самом деле оно используется редко и воспринимается скорее как заимствование с русского.

Вместо него, в украинском языке есть такое слово как "черевики", которое является чисто украинским и произошло от слова "черево", поскольку изначально такой вид обуви делали из кожи, которая снималась именно с брюшной части животного.

Вот несколько примеров использования слова "черевики" в литературе:

"Якби мені черевики, То пішла б я на музики… Горенько моє! Черевиків немає", — Тарас Шевченко.

"Од Полтави до Хорола Черевички попорола. А мій батько чоботар, Черевички полатав", — народная песня "Од Києва до Лубен".

"Усе каштановий зачесаний назад чуб, карі очі, зрослі докупи брови, рівний ніс, ледь випнуті зуби, міцне підборіддя, сірий костюм, брунатні черевики, брунатна валізка здавалося неприємним", — за А. Ліндгрен.

При этом слово "чоботи" лучше не использовать в качестве заменителя "ботинок", ведь оно обозначает совсем другой тип обуви — "сапоги".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть скользкую погоду и почему не следует употреблять слово "гололед".