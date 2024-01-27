"Ботинок" в украинском языке нет: как правильно называть эту обувь
Есть более удачная замена этому слову
Нынешняя зима принесла украинцам немало морозных сюрпризов, поэтому неудивительно, что люди стараются одеваться как можно теплее. Видов зимней одежды и обуви немало, однако огромную часть нашего гардероба, к сожалению, мы до сих пор называем калькой с русского языка.
"Телеграф" сегодня расскажет, какие украинские слова следует использовать для обозначения любимой обуви, чтобы обойтись без русских заимствований. Это сделает ваш язык богаче и красочнее.
Слово "ботинок" на самом деле происходит от французского "bottine", но уже много столетий как заимствованно и очень активно используется в русской речи. Хотя слово "ботинки" также можно встретить и в Большом толковом словаре современного украинского языка, на самом деле оно используется редко и воспринимается скорее как заимствование с русского.
Вместо него, в украинском языке есть такое слово как "черевики", которое является чисто украинским и произошло от слова "черево", поскольку изначально такой вид обуви делали из кожи, которая снималась именно с брюшной части животного.
Вот несколько примеров использования слова "черевики" в литературе:
- "Якби мені черевики, То пішла б я на музики… Горенько моє! Черевиків немає", — Тарас Шевченко.
- "Од Полтави до Хорола Черевички попорола. А мій батько чоботар, Черевички полатав", — народная песня "Од Києва до Лубен".
- "Усе каштановий зачесаний назад чуб, карі очі, зрослі докупи брови, рівний ніс, ледь випнуті зуби, міцне підборіддя, сірий костюм, брунатні черевики, брунатна валізка здавалося неприємним", — за А. Ліндгрен.
При этом слово "чоботи" лучше не использовать в качестве заменителя "ботинок", ведь оно обозначает совсем другой тип обуви — "сапоги".
