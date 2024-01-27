"Ботинків" в українській мові нема: як правильно називати це взуття

Є більш вдала заміна цьому слову

Цьогорічна зима принесла українцям чимало морозних сюрпризів, тож не дивно, що люди намагаються вдягатися якомога тепліше. Видів зимового одягу та взуття є чимало, однак величезну частину нашого гардеробу, на жаль, ми й досі називаємо калькою з російської мови.

"Телеграф" сьогодні розповість, які українські слова слід вживати на позначення улюбленого взуття, аби обійтися без російських запозичень. Це зробить вашу мову багатшою та колоритнішою.

Слово "ботинок" насправді походить від французького "bottine", але вже багато століть як запозичено і дуже активно використовується в російській мові. Хоча слово "ботинки" також можна зустріти і у Великому тлумачному словнику сучасної української мови, насправді воно використовується рідко і сприймається швидше як запозичення з російської.

Натомість, в українській мові є таке слово як "черевики", яке є суто українським і походить від слова "черево", оскільки спочатку такий вид взуття робили зі шкіри, яка знімалася саме з черевної частини тварини.

Ось кілька прикладів використання слова "черевики" в літературі:

"Якби мені черевики, То пішла б я на музики… Горенько моє! Черевиків немає", — Тарас Шевченко.

"Од Полтави до Хорола Черевички попорола. А мій батько чоботар, Черевички полатав", — народная песня "Од Києва до Лубен".

"Усе каштановий зачесаний назад чуб, карі очі, зрослі докупи брови, рівний ніс, ледь випнуті зуби, міцне підборіддя, сірий костюм, брунатні черевики, брунатна валізка здавалося неприємним", — за А. Ліндгрен.

При цьому слово "чоботи" краще не використовувати у якості замінника "ботинкам", адже воно позначає зовсім інший тип взуття — "сапоги".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати слизьку погоду і чому не слід вживати слово "голольод".