Выходные со "скользким" сюрпризом. Что ждет Харьков уже в ближайшие дни

Водители должны быть очень осторожны

На выходных в Украине ожидается кратковременное похолодание. Харьков также попадет под смену погоды: город накроют снег и гололедица.

Что нужно знать:

Харьков встретит субботу без осадков, но с туманом и скользкими дорогами

Температура воздуха в течение выходных будет колебаться в пределах 0…+2 градусов

В воскресенье ожидается пасмурная погода со снегом

Согласно прогнозам украинских синоптиков, по данным Укргидрометцентра, в субботу, 20 декабря, в Харькове ожидается переменная облачность, существенных осадков не предполагается, кроме тумана. На отдельных участках дорог возможно образование гололеда, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Ветер южного направления, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+2 градуса.

Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове

Прогноз погоды на 20 декабря. Данные метеосайта Ventusky

В воскресенье, 21 декабря, погода будет преимущественно пасмурной: солнце лишь изредка будет выглядывать из-за плотных облаков. С самого утра синоптики прогнозируют снегопад, который продлится в первой половине дня и постепенно прекратится к обеду. В течение дня существенных изменений температуры не ожидается: по данным сервиса Meteofor, столбики термометров будут колебаться в пределах от 0 до +1 градуса.

Погода 21 декабря в Харькове. Данные метеосайта Ventusky

Прогноз погоды на ближайшие дни

Ранее сообщалось, что с началом января Харьков накроют морозы. Столбики термометров могут опуститься до -17 градусов.