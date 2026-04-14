Экономия до 600 грн: в "Сильпо" любимый кофе стал значительно доступнее

Покупателям стоит поторопиться, чтобы успеть приобрести напиток на 48% дешевле

В "Сильпо" популярный продукт известного бренда подешевел почти вдвое. Разница в цене составляет несколько сотен гривен.

По данным магазина, зерновую Jacobs Crema Gold весом в 1 кг продают со значительной скидкой в 48%. В рамках акции стоимость товара снижена с 1249 до 649 гривен, что позволяет покупателям сэкономить около 600 гривен на одной упаковке.

Сколько сейчас стоит кофе Якобс в "Сильпо" Фото: скриншот из магазина

Это предложение особенно актуально для тех, кто регулярно покупает кофе домой или в офис. Кофе подходит как для приготовления эспрессо, так и для напитков с молоком, в частности капучино или латте.

Вместе с тем отметим, что акционная цена действует всего до 15 апреля включительно или до исчерпания товарных запасов, поэтому покупателям лучше не медлить.

Сколько можно сэкономить на кофе Jacobs Crema Gold в "Сильпо"

Напомним, ранее "Телеграф" что в сети "Сильпо" зафиксировано значительное снижение цен — до минус 60% на отдельные товары. Акции действуют в восьми различных отделах магазина и касаются как продуктов питания, так и товаров для дома. Например, набор контейнеров для хранения подешевел на 62%, салфетки Smile Bamboo — на 59%, сосиски Mr.Grill — целых на 55%.