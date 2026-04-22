NAUDI представила новейшие разработки и очертила будущее ОПК Украины во время мероприятия ко Дню оружейника

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), объединяющая более 160 ведущих частных производителей вооружения, провела демонстрационную экспозицию современных образцов вооружения и военной техники производства предприятий Ассоциации.

Об этом сообщили в компании "Украинская бронетехника" и пресс-службе NAUDI.

"Украинская бронетехника" продемонстрировала новейшие решения и продукцию, уже эффективно применяемую на фронте. Среди представленного вооружения — НРК "Protector", FPV-дроны UB60D, модели артиллерийских снарядов и бронеавтомобилей, а также новые разработки: дрон на базе 82-мм мины и БпЛА с ударным ядром.

Также в мероприятии приняли участие предприятия — производители украинского вооружения, представители органов государственной власти, дипломатических миссий стран — членов НАТО, Японии, Австралии, Кореи и государств Арабского залива.

Мероприятие стало площадкой для демонстрации потенциала частных оборонных компаний для расширения международного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие около 50 компаний — участников NAUDI, среди которых: "Украинская бронетехника", "Радионикс", Vyriy, Ukrspecsystems, НПП "Атлон Авиа", Airlogix, "Системный электронный экспорт", "Реформ", UKRTAC, "Темп 3000", Kvertus, "Иннатекс", L7 Simulators, UA Defence, "Реактивные Дроны", "Украинская школа современных технологий", TAF-Industries, "ОКО-Камера", "Фантом", Def Solutions, Altair Technologies, Производственно-Инновационная Компания "ДЕВИРО", UUT, Veem-Metal, "Генерал Черешня", "Латек", "Микс-Стил (Парасоль)" и др.

Среди гостей — руководители центральных органов власти, народные депутаты Украины, представители посольств стран — партнеров, иностранных производителей вооружения и оборонных ассоциаций.

Мероприятие открыл глава NAUDI Сергей Пашинский, он подчеркнул стремительный рост роли частного сектора в оборонно-промышленном комплексе Украины:

"Сегодня наша Ассоциация насчитывает уже 160 компаний, и мы являемся крупнейшим объединением военно-промышленного комплекса Украины. В прошлом году объем реализации нашей Ассоциации составил 4 миллиарда евро, и я уверен, что в этом году мы будем только наращивать наши возможности".

Пашинский также отметил ключевую роль инноваций, в частности в сфере беспилотных технологий:

"Сегодня предприятия нашей Ассоциации производят все — от 7-дюймовых FPV-дронов до наземных роботизированных комплексов. Это результат работы молодых инженеров и предпринимателей, которые фактически с нуля создали новую высокотехнологичную отрасль", — сказал Пашинский.

Глава NAUDI очертил стратегический вектор развития украинского ОПК, акцентировав необходимость международной кооперации.