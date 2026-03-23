Пенсионеры могут получить большую разовую выплату: кто в списке первых

Украинским пенсионерам могут вернуть долги по выплатам за один раз. Однако в первую в выигрыше будут не простые пенсионеры.

О чем речь

Постановление Кабмина №821 ввело новый порядок выплаты пенсионных долгов по решениям судов через Пенсионный фонд Украины. Вместо единовременной выплаты всей суммы государство возвращало средства частями — ежемесячно и в пределах бюджета.

Однако Киевский окружной админсуд признал незаконным постановление Кабмина №821, которое позволяло выплачивать пенсионные долги по частям. Если суд следующей инстанции подтвердит решение, Пенсионный фонд обяжут за раз выплачивать все долги.

По словам Гаврилечко, если решение действительно будет внедрено, то первыми в выигрыше будут отдельные категории пенсионеров.

"Практика доказывает, что первые в очереди на получение перерасчета — "пенсионеры-инвалиды" из числа прокуроров в возрасте до 40 лет…", — объясняет эксперт.

При этом Юрий Гаврилечко придерживается мнения, что ожидать сиюминутной выплаты пенсионерам кругленькой суммы не стоит.

"Денег точно не будет. И вряд ли их будут в правительстве привлекать. Разве что выборы вскоре состоятся", — отмечает он.

Стоит отметить, что на июль 2025 года в Украине было почти 85 млрд грн долга для тех, кому неправильно посчитали пенсии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после смерти пенсионера его семья может претендовать на получение его последней пенсионной выплаты. Для этого необходимо подать заявление в ПФУ.