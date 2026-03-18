Минимальные пенсии выросли: кому с марта гарантированно будут начислять не менее 4200 грн

В Украине после мартовской индексации повысили минимальные пенсионные выплаты для ряда категорий граждан.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области объяснили, как именно изменились суммы и кто может рассчитывать на увеличенные начисления уже в марте.

Кто получил наибольшее повышение

Согласно разъяснениям, размер пенсий зависит от возраста, страхового стажа и статуса пенсионера:

Пенсионеры от 65 лет , не работающие и имеющие полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), теперь получают минимум 4 213 грн вместо 3 758 грн;

, не работающие и имеющие полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), теперь получают минимум вместо 3 758 грн; Лица в возрасте 80+ со стажем 20/25 лет также получают повышение до 4 213 грн .

со стажем 20/25 лет также получают повышение до . Граждане 70-80 лет с полным стажем имеют минимальную пенсию 4 050 грн (ранее — 3 613 грн).

Другие категории пенсионеров

Для лиц до 70 лет с полным стажем и людей с инвалидностью I группы выплаты выросли до 3 725 грн (было 3 323 грн).

и людей с выплаты выросли до (было 3 323 грн). Для других неработающих пенсионеров минимальная пенсия теперь составляет 3 406 грн вместо 3 038 грн.

Важные уточнения

Если у граждан в возрасте 70-80 лет нет полного страхового стажа, доплата определяется пропорционально отработанным годам. В то же время для людей в возрасте 75-80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа (мужчины) или 20 лет (женщины), пенсия не может быть ниже 4 050 гривен.

В Пенсионном фонде Украины также отмечают: перерасчет пенсий произведен автоматически — без дополнительных обращений граждан, на основе материалов пенсионных дел.

Выплата перечисленных сумм производится в привычные сроки — в течение выплатного периода марта, с 4 по 25 число.

