Минимальные пенсии выросли: кому с марта гарантированно будут начислять не менее 4200 грн
В Украине после мартовской индексации повысили минимальные пенсионные выплаты для ряда категорий граждан.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области объяснили, как именно изменились суммы и кто может рассчитывать на увеличенные начисления уже в марте.
Кто получил наибольшее повышение
Согласно разъяснениям, размер пенсий зависит от возраста, страхового стажа и статуса пенсионера:
- Пенсионеры от 65 лет, не работающие и имеющие полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), теперь получают минимум 4 213 грн вместо 3 758 грн;
- Лица в возрасте 80+ со стажем 20/25 лет также получают повышение до 4 213 грн.
- Граждане 70-80 лет с полным стажем имеют минимальную пенсию 4 050 грн (ранее — 3 613 грн).
Другие категории пенсионеров
- Для лиц до 70 лет с полным стажем и людей с инвалидностью I группы выплаты выросли до 3 725 грн (было 3 323 грн).
- Для других неработающих пенсионеров минимальная пенсия теперь составляет 3 406 грн вместо 3 038 грн.
Важные уточнения
Если у граждан в возрасте 70-80 лет нет полного страхового стажа, доплата определяется пропорционально отработанным годам. В то же время для людей в возрасте 75-80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа (мужчины) или 20 лет (женщины), пенсия не может быть ниже 4 050 гривен.
В Пенсионном фонде Украины также отмечают: перерасчет пенсий произведен автоматически — без дополнительных обращений граждан, на основе материалов пенсионных дел.
Выплата перечисленных сумм производится в привычные сроки — в течение выплатного периода марта, с 4 по 25 число.
