Пенсіонери можуть отримати більшу разову виплату: хто у списку перших

Чекати миттєвої виплати кругленької суми не варто

Українським пенсіонерам можуть повернути борги по виплатах за один раз. Однак у першу чергу у виграші будуть не прості пенсіонери.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів економічний експерт, кандидат наук із державного управління Юрій Гаврилечко.

Про що йдеться

Постанова Кабміну №821 запровадила новий порядок виплати пенсійних боргів за рішеннями судів через Пенсійний фонд України. Замість одноразової виплати всієї суми держава повертала кошти частинами — щомісячно і в межах наявного бюджету.

Проте Київський окружний адмінсуд визнав незаконною постанову Кабміну №821, яка дозволяла виплачувати пенсійні борги частинами. Якщо суд наступної інстанції підтвердить рішення — Пенсійний фонд зобов'яжуть за раз виплачувати всі борги.

За словами Гаврилечка, якщо рішення справді буде впроваджено, то першими у виграші будуть окремі категорії пенсіонерів.

"Практика доводить, що перші в черзі на отримання перерахунку — "пенсіонери-інваліди" з числа прокурорів віком до 40 років…", — пояснює експерт.

При цьому Юрій Гаврилечко дотримується думки, що очікувати на миттєву виплату пенсіонерам кругленької суми не варто.

"Грошей точно не буде. І навряд їх будуть в уряді залучати. Хіба що вибори незабаром відбудуться", — зазначає він.

Варто зазначити, що на липень 2025 року в Україні було майже 85 млрд. грн. боргу для тих, кому неправильно порахували пенсії.

