Грех или благословение? Священник ответил, можно ли крестить ребенка на Троицу

Есть один важный нюанс

В преддверии праздника Троицы многих родителей интересует вопрос: можно ли крестить ребенка именно в этот день, имеет ли церковь какие-то ограничения. Ведь в народе вокруг великих церковных праздников давно существует немало противоречивых представлений – от "нельзя" до "это особенно благословенный день".

В эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк пояснил, что никакого прямого запрета на крещение ребенка на Троицу нет.

"Да, в большинстве случаев ребенка можно крестить на Троицу, и прямых канонических запретов на совершение Таинства Крещения в этот день нет", — отметил священник

По словам о. Тараса Видюка, в православной традиции крестить ребенка можно фактически в любой день года. Однако важный момент — если это возможно организационно и есть договоренность с храмом и священником.

Впрочем, есть важный нюанс. Троица принадлежит к самым большим и торжественным праздникам церковного календаря. Богослужения в этот день более продолжительные, праздничные и насыщенные, чем обычно. Поэтому некоторые приходы могут переносить индивидуальные требы, в частности крещения, на другой день.

Тарас Видюк. Фото: rivne-volyn.com/duhovenstvo

"Это не правило канонов, а скорее пастырская практика и организационные возможности конкретного храма", — пояснил капеллан.

Священник подчеркнул, что если в храме есть возможность провести Таинство именно на Троицу, то никаких духовных препятствий для этого нет. А если родителям предлагают другую дату — не стоит искать в этом "плохих знаков" или предрассудков.

"Самое важное в Крещении — не дата, а искреннее желание родителей привести ребенка к жизни во Христе", — подчеркнул о. Тарас Видюк

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечается Троица. В этом году раньше обычного.