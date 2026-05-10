Жена Усика показала свою маму: как выглядит теща боксера и что о ней известно (фото)
Сейчас родители Екатерины не живут в Украине
Екатерина Усик порадовала подписчиков редким семейным кадром. В честь Дня матери она опубликовала фото самых близких женщин.
Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика поделилась в Instagram теплым снимком. В сторис она выложила общую фотографию своей мамы, Ирины Анатольевны, и свекрови — Надежды Петровны.
Публикацию Екатерина приурочила к празднику: в 2026 году День матери в Украине и многих странах мира отмечается 10 мая. "С Днем матери", — лаконично подписала она фото, на котором запечатлены две главные бабушки большой семьи Усиков.
Что известно о родителях Екатерины Усик
Екатерина Усик (в девичестве Хмелевская) родилась в Красноярске, где когда-то познакомились ее родители. Мама будущей избранницы чемпиона родом из Кривого Рога, по профессии она учительница. Отец — из Симферополя, в Крыму он зарабатывал на жизнь, работая таксистом.
История их любви развивалась стремительно: уже через две недели после знакомства пара узнала, что ожидает ребенка. На сегодня родители Екатерины вместе почти 40 лет. В интервью Славе Демину жена боксера признавалась, что ее детство было очень счастливым, однако "комплиментов от родителей" она не очень часто слышала.
На данный момент семья Усиков живет на две страны. Сыновья Александра и Екатерины, Кирилл и Михаил, находятся в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Там мальчики активно занимаются спортом и тренируются в школе известного украинского самбиста и дзюдоиста Ивана Васильчука. Дочери пары при этом остались в Украине. Ранее мы детальнее рассказывали, как выглядят дети Усика.