Жена Усика показала свою маму: как выглядит теща боксера и что о ней известно (фото)

Сейчас родители Екатерины не живут в Украине

Екатерина Усик порадовала подписчиков редким семейным кадром. В честь Дня матери она опубликовала фото самых близких женщин.

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика поделилась в Instagram теплым снимком. В сторис она выложила общую фотографию своей мамы, Ирины Анатольевны, и свекрови — Надежды Петровны.

Публикацию Екатерина приурочила к празднику: в 2026 году День матери в Украине и многих странах мира отмечается 10 мая. "С Днем матери", — лаконично подписала она фото, на котором запечатлены две главные бабушки большой семьи Усиков.

Надежда Петровна и Ирина Анатольевна. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Что известно о родителях Екатерины Усик

Екатерина Усик (в девичестве Хмелевская) родилась в Красноярске, где когда-то познакомились ее родители. Мама будущей избранницы чемпиона родом из Кривого Рога, по профессии она учительница. Отец — из Симферополя, в Крыму он зарабатывал на жизнь, работая таксистом.

Екатерина Усик с мамой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

История их любви развивалась стремительно: уже через две недели после знакомства пара узнала, что ожидает ребенка. На сегодня родители Екатерины вместе почти 40 лет. В интервью Славе Демину жена боксера признавалась, что ее детство было очень счастливым, однако "комплиментов от родителей" она не очень часто слышала.

Екатерина Усик с отцом. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

На данный момент семья Усиков живет на две страны. Сыновья Александра и Екатерины, Кирилл и Михаил, находятся в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Там мальчики активно занимаются спортом и тренируются в школе известного украинского самбиста и дзюдоиста Ивана Васильчука. Дочери пары при этом остались в Украине. Ранее мы детальнее рассказывали, как выглядят дети Усика.