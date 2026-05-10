"Шахтер" выиграл чемпионат Украины, но для Лиги чемпионов необходимо еще одно условие (видео)

Донецкий клуб досрочно выиграл первенство

В воскресенье, 10 мая, донецкий "Шахтер" в 16-й раз выиграл чемпионат Украины по футболу. Горняки досрочно завоевали золотые медали, обыграв в 27-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) СК "Полтава" (4:0).

Что нужно знать

"Шахтер" выиграл УПЛ

Горняки обеспечили себе евроосень

Донецкий клуб близок к прямому попаданию в основной этап Лиги чемпионов 2026/27

Дончане также приблизились к заветной цели — участию в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27 УЕФА. Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки точно сыграют в основном этапе еврокубков в следующем сезоне. "Золото" УПЛ гарантировало дончанам участие в Лиге Европы на этапе лиги. Донецкий клуб также сохраняет отличные шансы на попадание в основной этап Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Чтобы попасть в ЛЧ напрямую (без квалификации), Горнякам необходимо провал греческого "Олимпиакоса" в чемпионской гонке в первенстве Греции. За три тура до окончания чемпионата "Олимпиакос" отстает от лидера (АЕКа) на 6 очков.

Если "Олимпиакос" станет чемпионом Греции, то "Шахтер" сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов (последняя стадия отбора в ЛЧ, — Ред.).

Напомним, "Шахтер" по итогам сезона 2025/26 дошел до полуфинала Лиги конференций, где проиграл "Кристал Пэлас", уступил "Динамо" в 1/8 Кубка Украины и выиграл золотые медали УПЛ.