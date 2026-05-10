Ставки на войну в Украине показали неожиданный результат: что произошло на платформе Polymarket

Жалобу пользователей отклонили

На известной платформе Polymarket, где пользователи со всего мира делают ставки на различные важные события и могут получать прибыль, за считанные часы взлетели сразу две ставки касательно боевых действий в Украине.

9 мая 2026 года закрылись оба пари с неожиданным и спорным результатом. Об этом свидетельствуют данные платформы.

Еще в 3 часа по восточному времени 8 мая на сайте считалось, что существует всего 3,4% вероятности прекращения огня между Россией и Украиной до 31 мая 2026 года. Это означает, что менее 4% процентов денежных средств, участвовавших в пари, были поставлены на то, что это событие произойдет, а остальные 96% с небольшим — на обратный результат.

Однако ставки начали стремительно расти и в тот же день пари было закрыто. На момент закрытия вероятность прекращения боевых действий достигла 91%. Платформа отдала выигрыш тем, кто считал, что огонь между Украиной и Россией остановится до конца мая. К слову, общая сумма составила 141 250 713 долларов.

После закрытия ставок результат был обжалован, однако платформа утвердила свое предыдущее решение.

Сразу после открытия пари были зафиксированы следующие условия: "Этот рынок завершится со значением "Да", если будет достигнуто официальное соглашение о прекращении огня, определяемое как публично объявленное и взаимно согласованное прекращение военных действий между Россией и Украиной к 31 мая 2026 года, 23:59 по восточному времени.

Если соглашение будет официально достигнуто до указанной даты, этот рынок завершится со значением "Да", независимо от того, начнется ли прекращение огня официально после этого.

К рассмотрению принимаются только соглашения о прекращении огня, представляющие собой общую паузу в конфликте. Соглашения о прекращении огня, касающиеся только энергетической инфраструктуры, Черного моря или другие подобные соглашения, не принимаются.

Любая форма неформального соглашения не будет считаться официальным прекращением огня. Гуманитарные паузы не будут учитываться при разрешении конфликта на этом рынке.

Мирное соглашение или политическая рамка будут учитываться, если они включают публично объявленное и взаимно согласованное прекращение военных действий, вступающее в силу с определенной даты. Рамочные соглашения или договоренности, которые определяют условия будущего мира, но не содержат явного, датированного обязательства прекратить боевые действия, не будут учитываться.

Решение на этом рынке будет основано на официальных заявлениях как России, так и Украины; однако достаточно будет широкого консенсуса в заслуживающих доверия сообщениях СМИ о достижении официального соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной".

После возникновения спора платформа опубликовала новое сообщение: "Взаимное соглашение о прекращении военных действий между Россией и Украиной было публично объявлено и подтверждено консенсусом достоверных источников.

Мы осведомлены о споре на этом рынке. Если будет опубликовано разъяснение, это произойдет в 16:00 по восточному времени 8 мая. Если в это время не будет опубликовано никакого заявления, то команда Polymarket не будет давать никаких разъяснений. Книга ордеров будет закрыта в 16:00 по восточному времени независимо от того, будет ли сделано разъяснение".

Стоит отметить, что хотя реальные заявления сторон не совсем соответствуют условиям, предложенным первоначально, Polymarket часто опирается на заявления американских должностных лиц.

Как ранее сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и Россией с 9 по 11 мая 2026 года. Об этом глава Белого дома сообщил в Truth Social. Полагаем, что платформе этого было достаточно.

Также необходимо разъяснить, что ceasefire – это именно прекращение огня, а не вооруженного конфликта. Чаще всего применяется в отношении перемирия. В то время как мирное соглашение по-английски – peace deal.

Во втором пари, с которым случилась та же история, говорилось о прекращении огня до конца 2026 года. По состоянию на 3 часа по восточному времени 8 мая всего 28% денег участников были поставлены на положительный исход, после чего ставки также резко рванули вверх. Общая сумма внесенных средств составила 14 502 614 долларов.

Ранее мы писали, что на Polymarket оценивают вероятность того, что глава России Владимир Путин должен покинуть свой пост до определенной даты. Речь идет о периодах до 30 июня и до конца 2026 года.