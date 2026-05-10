Ставки на війну в Україні показали несподіваний результат: що сталося на платформі Polymarket

Скаргу користувачів відхилили

На відомій платформі Polymarket, де користувачі з усього світу роблять ставки на різні важливі події та можуть отримувати прибуток, за лічені години злетіли одразу дві ставки щодо бойових дій в Україні.

9 травня 2026 року закрилися обидва парі з несподіваним та спірним результатом. Про це свідчать дані платформи.

Ще о 3 годині за східним часом 8 травня на сайті вважалося, що існує лише 3,4% ймовірності припинення вогню між Росією та Україною до 31 травня 2026 року. Це означає, що менше ніж 4% відсотків коштів, що брали участь у парі, були поставлені на те, що ця подія відбудеться, а решта 96% з невеликим — на зворотний результат.

Однак ставки почали стрімко зростати і в той же день парі було закрито. На момент закриття ймовірність припинення бойових дій сягнула 91%. Платформа віддала виграш тим, хто вважав, що вогонь між Україною та Росією зупиниться до кінця травня. До речі, загальна сума становила 141 250 713 доларів.

Після закриття ставок результат було оскаржено, проте платформа підтвердила своє попереднє рішення.

Відразу після відкриття парі було зафіксовано такі умови: "Цей ринок завершиться зі значенням "Так", якщо буде досягнуто офіційної угоди про припинення вогню, що визначається як публічно оголошене та взаємно узгоджене припинення військових дій між Росією та Україною до 31 травня 2029 року, 23:59 за східним часом.

Якщо угода буде офіційно досягнута до зазначеної дати, цей ринок завершиться зі значенням "Так", незалежно від того, чи розпочнеться припинення вогню офіційно після цього.

До розгляду приймаються лише угоди про припинення вогню, що становлять загальну паузу у конфлікті. Угоди про припинення вогню, що стосуються лише енергетичної інфраструктури, Чорного моря або інших подібних угод, не приймаються.

Будь-яка форма неформальної угоди не вважатиметься офіційним припиненням вогню. Гуманітарні паузи не враховуватимуться під час вирішення конфлікту на цьому ринку.

Мирна угода або політична рамка будуть враховуватися, якщо вони включають публічно оголошене та взаємно узгоджене припинення воєнних дій, яке набирає чинності з певної дати. Рамкові угоди або домовленості, які визначають умови майбутнього миру, але не містять явного, датованого зобов’язання припинити бойові дії, не враховуватимуться.

Рішення на цьому ринку буде ґрунтуватися на офіційних заявах як Росії, так і України; однак достатньо буде широкого консенсусу в повідомленнях ЗМІ, що заслуговують на довіру, про досягнення офіційної угоди про припинення вогню між Росією та Україною".

Після виникнення спору платформа опублікувала нове повідомлення: "Взаємна угода про припинення воєнних дій між Росією та Україною була публічно оголошена та підтверджена консенсусом перевірених джерел.

Ми знаємо про суперечку на цьому ринку. Якщо буде опубліковано роз’яснення, це станеться о 16:00 за східним часом 8 травня. Якщо в цей час не буде опубліковано жодної заяви, то команда Polymarket не даватиме жодних роз’яснень. Книгу ордерів буде закрито о 16:00 за східним часом незалежно від того, чи буде зроблено роз’яснення.

Варто зазначити, що хоча реальні заяви сторін не зовсім відповідають умовам, запропонованим спочатку, Polymarket часто спирається на заяви американських посадових осіб.

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир’я між Україною та Росією з 9 до 11 травня 2026 року. Про це глава Білого дому повідомив у Truth Social. Вважаємо, що для платформи цього було достатньо.

Також необхідно роз’яснити, що ceasefire – це саме припинення вогню, а не збройного конфлікту. Найчастіше застосовується щодо перемир’я. В той час, як мирна угода англійською – peace deal.

У другому парі, з яким трапилася та сама історія, йшлося про припинення вогню до кінця 2026 року. Станом на 3 години за східним часом 8 травня лише 28% грошей учасників були поставлені на позитивний результат, після чого ставки також різко рвонули вгору. Загальна сума внесених коштів становила 14 502 614 доларів.

Раніше ми писали, що на Polymarket оцінюють ймовірність того, що глава Росії Володимир Путін має залишити свою посаду до певної дати. Йдеться про періоди до 30 червня та до кінця 2026 року.