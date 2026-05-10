"Украина для тебя закрыта": в сети разнесли Олега Винника за оправдание русского языка и защиту Приходько

Певец в новом интервью говорил по-русски

Когда-то "повелитель волчиц", а теперь герой русскоязычных интервью из Германии, Олег Винник снова громко напомнил о себе. Правда, не новыми песнями или концертами, а странными заявлениями о языке, оправданиями русскоязычных артистов и заявлениями о трех инсультах, которые он пережил. Но украинцы быстро напомнили ему, что на нашу сцену он уже не вернется.

В интервью Натальи Влащенко певец упорно говорил по-русски и издал несколько тезисов, после которых комментарии просто взорвались сарказмом. В частности, Винник заявил, что не речь виновата в войне, а также фактически встал на защиту Анастасии Приходько, которая заявляла, что говорит "на киевском русском".

Украинцы такую "философию" не оценили. В сети ему массово пишут: "И еще кто-то ходит на его недоконцерты???", "Украина для тебя закрыта", "Он просто в среде рашистов тусуется", "Исходя из этой логики, надо защищать русскоязычное население?", а некоторые прямо заявили, что после таких слов логика артистов звучит как русскоязычных".

Украинцы критикуют Винника. Фото: Telegram

Не пропускают и заметные изменения во внешности Винника. Певец признался, что набрал 16 килограммов из-за "изнурительного графика" и нерегулярного питания.

Олег Винник. Фото: скриншот с видео

К слову, в этом же интервью певец снова говорил о проблемах со здоровьем. По словам артиста, он пережил три микроинсульта: два произошли еще до войны, а еще один — уже после начала вторжения. Винник рассказал, что одно из нападений произошло примерно в 2019 году — тогда у него даже перекосило часть лица, но он не обратил на это внимания

Также артист заявил, что врачи позже сообщили ему о перенесенном сердечном приступе, о котором он даже не знал. Кроме того, Винник уверяет, что в начале войны занимался волонтерством в Европе и искал автомобили для украинских военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об Олеге Виннике сейчас. Он пытается строить карьеру, но говорит по-русски.