Почти тысяча домов. Какая судьба ждет "хрущевки" в Одессе

Татьяна Крутякова ,
Одесса Новость обновлена 08 мая 2026, 19:49
В Одессе находится немало "хрущевок", которые при определенных обстоятельствах могут снести. Одним из главных условий для этого называют аварийное состояние.

Об этом "Телеграфу" ответили в запросе Одесский городской совет. Заметим, что всего в городе насчитывается около 800 "хрущевок".

Как отметила Пересыпская районная администрация, на ее территории есть только 41 многоэтажка, построенная в 50-60-е годы. Впрочем, снос этих домов возможен только при аварийном состоянии.

"Разработка текущих и перспективных программ и планов по капитальному строительству, реставрации, реконструкции и ремонту объектов находятся вне компетенции райадминистрации", — добавили в комментарии.

Будут ли в Одессе сносить хрущевки
Ответ Пересыпской районной администрации

При этом на территории Киевского района Одессы расположены 252 многоквартирных дома "хрущевской застройки". По данным документа, аварийные дома отсутствуют. Примерное количество жителей указанных домов составляет около 3 тысяч человек.

Будут ли в Одессе сносить хрущевки
Ответ Киевской районной администрации

В Хаджибейском районе и расположено 476 жилых домов "хрущевок". Впрочем, о количестве проживающих там людей и о состоянии домов в райадминистрации не рассказывают.

Будут ли в Одессе сносить хрущевки
Ответ Хаджибейской районной администрации

На территории Приморского района находится 36 жилых домов "хрущевок", 1950 — 1966 гг. застройки. Эти дома расположены в пределах исторически сложившейся застройки (до 1917 г.), не являются объектами культурного наследия.

"Указанные дома по имеющейся информации в перечень ветхих или аварийных не входят", — говорится в документе.

Будут ли в Одессе сносить хрущевки
Ответ Приморской районной администрации

К слову, в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета добавили, что не имеют полномочий и компетенции рассказывать о планах относительно "хрущевок" и их возможном сносе. Там подчеркнули, что будут действовать согласно действующим положениям и распоряжениям.

Будут ли в Одессе сносить хрущевки
