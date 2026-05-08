Почти тысяча домов. Какая судьба ждет "хрущевки" в Одессе

В Одессе находится немало "хрущевок", которые при определенных обстоятельствах могут снести. Одним из главных условий для этого называют аварийное состояние.

Об этом "Телеграфу" ответили в запросе Одесский городской совет. Заметим, что всего в городе насчитывается около 800 "хрущевок".

Как отметила Пересыпская районная администрация, на ее территории есть только 41 многоэтажка, построенная в 50-60-е годы. Впрочем, снос этих домов возможен только при аварийном состоянии.

"Разработка текущих и перспективных программ и планов по капитальному строительству, реставрации, реконструкции и ремонту объектов находятся вне компетенции райадминистрации", — добавили в комментарии.

Ответ Пересыпской районной администрации

При этом на территории Киевского района Одессы расположены 252 многоквартирных дома "хрущевской застройки". По данным документа, аварийные дома отсутствуют. Примерное количество жителей указанных домов составляет около 3 тысяч человек.

Ответ Киевской районной администрации

В Хаджибейском районе и расположено 476 жилых домов "хрущевок". Впрочем, о количестве проживающих там людей и о состоянии домов в райадминистрации не рассказывают.

Ответ Хаджибейской районной администрации

На территории Приморского района находится 36 жилых домов "хрущевок", 1950 — 1966 гг. застройки. Эти дома расположены в пределах исторически сложившейся застройки (до 1917 г.), не являются объектами культурного наследия.

"Указанные дома по имеющейся информации в перечень ветхих или аварийных не входят", — говорится в документе.

Ответ Приморской районной администрации

К слову, в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета добавили, что не имеют полномочий и компетенции рассказывать о планах относительно "хрущевок" и их возможном сносе. Там подчеркнули, что будут действовать согласно действующим положениям и распоряжениям.

Будут ли в Одессе сносить хрущевки

