Майже тисяча будинків. Яка доля чекає "хрущовки" в Одесі
Чимало залежить не тільки від стану
В Одесі знаходиться чимало "хрущовок", які за певних умов можуть знести. Однією з найголовніших умов для цього називають аварійний стан.
Про це "Телеграфу" відповіли у запиті до Одеської міської ради. Зауважимо, що загалом у місті нараховується приблизно 800 "хрущовок".
Як зазначила Пересипська районна адміністрація, на її території є лише 41 багатоповерхівка, яку побудували у 50-60-ті роки. Втім знесення цих будинків можливе лише за аварійного стану.
"Розробка поточних і перспективних програм та планів з капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту обʼєктів знаходяться поза компетенцією райадміністрації", — додали в коментарі.
При цьому на території Київського району Одеси розташовано 252 багатоквартирні будинки "хрущовської забудови". Наразі, за даними документа, аварійні будинки відсутні. Орієнтовна кількість мешканців зазначених будинків становить близько 3 тисяч осіб.
У Хаджибейському районі розташовано 476 житлових будинків "хрущовок". Втім, про кількість людей, що там проживає та про стан будинків в райадміністрації не розповідають.
На території Приморського району перебуває 36 житлових будинків "хрущовок", 1950 — 1966 рр. забудови. Ці будинки розташовані в межах історично сформованої забудови (до 1917 року), не є обʼєктами культурної спадщини.
"Зазначені будинки за наявною інформацією до переліку ветхих або аварійних не входять", — йдеться у документі.
До слова, у Департаменті міського господарства Одеської міської ради додали, що не мають повноважень та компетенції розповідати про плани щодо "хрущовок" та їхнього можливого знесення. Там наголосили, що діятимуть згідно з чинними положеннями та розпорядженнями.
