Майже тисяча будинків. Яка доля чекає "хрущовки" в Одесі

В Одесі знаходиться чимало "хрущовок", які за певних умов можуть знести. Однією з найголовніших умов для цього називають аварійний стан.

Про це "Телеграфу" відповіли у запиті до Одеської міської ради. Зауважимо, що загалом у місті нараховується приблизно 800 "хрущовок".

Як зазначила Пересипська районна адміністрація, на її території є лише 41 багатоповерхівка, яку побудували у 50-60-ті роки. Втім знесення цих будинків можливе лише за аварійного стану.

"Розробка поточних і перспективних програм та планів з капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту обʼєктів знаходяться поза компетенцією райадміністрації", — додали в коментарі.

Відповідь Пересипської районної адміністрації

При цьому на території Київського району Одеси розташовано 252 багатоквартирні будинки "хрущовської забудови". Наразі, за даними документа, аварійні будинки відсутні. Орієнтовна кількість мешканців зазначених будинків становить близько 3 тисяч осіб.

Відповідь Київської районної адміністрації

У Хаджибейському районі розташовано 476 житлових будинків "хрущовок". Втім, про кількість людей, що там проживає та про стан будинків в райадміністрації не розповідають.

Відповідь Хаджибейської районної адміністрації

На території Приморського району перебуває 36 житлових будинків "хрущовок", 1950 — 1966 рр. забудови. Ці будинки розташовані в межах історично сформованої забудови (до 1917 року), не є обʼєктами культурної спадщини.

"Зазначені будинки за наявною інформацією до переліку ветхих або аварійних не входять", — йдеться у документі.

Відповідь Приморської районної адміністрації

До слова, у Департаменті міського господарства Одеської міської ради додали, що не мають повноважень та компетенції розповідати про плани щодо "хрущовок" та їхнього можливого знесення. Там наголосили, що діятимуть згідно з чинними положеннями та розпорядженнями.

Чи будуть в Одесі зносити хрущовки

