"Так, как папа, не споет никто": Квитослава Гига отреагировала на критику вокруг концерта памяти отца

Наталья Дума
Степан Гига и его дети, певица Фиинка. Фото Колаж Телеграфу

Дочь артиста считает, что перепеть Гигу не сможет никто

Дочь легендарного украинского артиста Степана Гиги Квитослава Гига прокомментировала волну критики, которая появилась после концерта памяти ее отца в киевском "Дворце спорта". Она призналась, что мероприятие стало очень эмоциональным для семьи и почитателей творчества артиста.

Об этом дочь Степана Гиги рассказала в интервью "Телеграфу": "Квитослава Гига о потере отца, о концерте памяти и о ценном совете от Степана Гиги: "Эта боль не пройдет никогда"".

По словам Квитославы, концерт собрал большое количество людей, которые пришли почтить память певца и в очередной раз услышать его песни в новом исполнении. "Это было очень трогательно. Так, как исполнял свои песни папа, уже не споет никто, потому что он был уникальным артистом", — отметила дочь музыканта.

Также Квитослава отреагировала на обсуждение в соцсетях, где некоторые пользователи подвергли критике отдельные номера концерта. Больше дискуссий вызвало исполнение песни "Алтарь" в исполнении FIINKA и Никиты Киселева. В то же время Артем Пивоваров покорил публику исполнением легендарной песни "Яворина".

Дети Степана Гиги. Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Впрочем, дочь артиста подчеркнула, что все участники концерта исполняли песни в собственном стиле. Она отметила, что весь концерт был очень трогательным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошло прощание со Степаном Гигой. Легендарный артист покоится на 75-м поле Лычаковского кладбища.

