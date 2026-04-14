В Украине ликвидировали сеть магазинов "U420": кто ею владел и почему были скандалы

По всей Украине во вторник, 14 апреля, правоохранители проводят обыски в сети магазинов "U420", которая ранее оказалась в центре скандала из-за продажи психотропных веществ под видом сувенирной продукции. Сеть сбыта опасной продукции была ликвидирована.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Отмечается, что разветвленная инфраструктура сбыта действовала в Киеве и территории Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Было установлено, что магазины продавали "сувенирную" продукцию, которая фактически содержала опасные химические соединения и могла нанести серьезный вред здоровью. Речь идет о таких товарах как сувенирные напитки и сигареты.

С целью прикрытия этой деятельности и легализации доходов, организаторы использовали 56 подконтрольных хозяйствующих субъектов — так называемых "дропов", которые фактически не осуществляли реальной деятельности.

В целом было проведено более 200 обысков в помещениях сети, а также по местам жительства лиц, связанных с сетью "U420". Документирование продолжалось с декабря 2025 года.

Действия участников квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Расследование

Сеть позиционирует себя как "кафешопы" и занимается продажей продуктов на "основе легализованного каннабиса". Речь идет о "гаше и джоинтах" (на сленге, гаше – гашише, джоинтах – самокрутках с марихуаной, – ред.), которые в магазине называют сувенирной продукцией.

Корреспонденты Bihus проверили состав "сувениров", которые приобрели в столичном киоске. По результатам экспертизы частной лаборатории и Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, продукция содержала синтетический каннабиноид, который классифицируется как разновидность наркотика "спайс".

В Bihus.Info добавили, что по закону центр МВД должен передать результаты анализа в Национальную полицию, а та – начать расследование. Интересно, не только то, что эти "сувениры" может приобрести даже подростки, но и то, что продукцию магазина рекламирует немало известных инфлюансеров.

Данное психотропное вещество запрещено продавать или распространять. Добавим, что это вещество попало в список запрещенных Кабмином только 5 февраля 2026 года. Однако "товар" журналисты приобрели за несколько дней до этого. Издание предполагает, что, возможно, U420 адаптирует состав "сувениров" под действующие запреты, когда они изменяются.

"U420" стал "известным" благодаря многочисленной рекламе в соцсетях, в том числе и с привлечением известных блогеров с многотысячной аудиторией. Среди них – актер Тарас Цымбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько, Дана Грин и другие", – говорится в видео.

Что означает название скандального магазина

"U420" – это не просто рандомные буквы и цифры. 420 — в Северной Америке используют как термин, содержание которого сводится к "пора покурить" (16:20, или "four-twenty" — означает традиционное время, когда любители марихуаны собираются на перекур).

Следовательно, название украинского магазина (в этом случае U впереди цифр, вероятно, означает Ukraine) словно прямо указывает на то, что именно он продает.

Кто владелец сети "U420"

Окончательно выяснить, кто же стоит за создание сети "сувениров", корреспондентам не удалось, так как здесь речь идет о классической схеме мутных бизнесов. Ведь торговую марку "U420" регистрировала вместе с двумя смежными названиями Joint Point и Greenstate компания Bohemius Plus. ООО указан с основным видом деятельности продажа бытовых электротоваров, к которому добавили и производство чая, кофе, продажа табака, фармацевтических препаратов и т.д.

"В общем, контора выглядит как та, которую и приобрели специально под сеть магазинов U420. Руководитель и владелец ООО 34-летний Андрей Юшко", — говорится в материале.

Кто владелец ООО "Богемиус плюс"

Но и здесь закрадываются сомнения, потому что оказывается, что владелец сети не имеет ни шикарных апартаментов, ни автопарка, даже наоборот — долги за коммуналку, алименты и т.д. В то же время сама сеть использует всем хорошо знакомую схему, когда вместо ООО каждый магазин — это отдельный ФОП. То есть, если ненароком полиция придет с проверкой, заберет вещества и вручит подозрение — ответственность ляжет на владельца ФОП.

"Это проблема только конкретного ФОП, на счет которого производится оплата в конкретном магазине. Для сети как таковой ничего не будет. Ну, минус один магазин. Есть еще десятки других", — добавляет журналистка.

Заметим, что единственной доступной информацией по Андрею Юшко есть то, что его задерживали за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце марта в Украине начались погромы магазинов U420. Подверглись нападению магазины в Харькове, Львове и Киеве.