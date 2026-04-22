Могилевская показала редкое фото младшей дочери

Девочка растет настоящей принцессой

Популярная украинская певица Наталья Могилевская продолжает приоткрывать завесу своей семейной жизни. Артистка, ставшая мамой для двух сестер, крайне редко делится подробностями быта, однако на этот раз сделала исключение.

В среду, 22 апреля, Наталья опубликовала в своих Instagram-stories нежный снимок младшей дочери Софии. На фото девочка запечатлена в профиль и сзади, демонстрируя очаровательную прическу. Волосы малышки украсили аккуратные розовые бантики-резинки, что добавило кадру особой милоты.

Стоит отметить, что певица до сих пор придерживается принципа конфиденциальности и не показывает лица дочерей широкой публике, оберегая их личное пространство.

Напомним, Наталья Могилевская воспитывает двоих приемных детей с начала полномасштабного вторжения — Софию и ее старшую сестру Мишель — вместе со своим мужем Валентином. По словам артистки, именно муж помог ей решиться на этот важный шаг, и сейчас их семья живет в атмосфере любви и гармонии, которую звезда называет своим главным достижением.

Могилевская оберегает свою личную жизнь. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Несмотря на огромную популярность исполнительницы, ее личная жизнь всегда оставалась скрытой от посторонних глаз.