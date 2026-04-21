Родился в России и освобождал Ирпень. Что известно о новом главе патрульной полиции

Он заместитель министра внутренних дел Украины

Обязанности начальника патрульной полиции Украины будет временно исполнять генерал Александр Фацевич. До этого он был заместителем предыдущего главы "патрульки" Евгения Жукова, ушедшего в отставку из-за действий своих подчиненных во время теракта в Киеве.

"Телеграф" рассказывает, что известно об Александре Фацевиче. Он родился в 1986 году России, однако в возрасте 11 лет вместе с семьей переехал в Луцк.

Александр Фацевич

Фацевич учился в Одесском институте сухопутных войск на факультете аэромобильных войск. С 2007 года служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в должности командира взвода.

В августе 2014 года спецподразделение "Свитязь", командиром которого был назначен Фацевич, было направлено в зону АТО. Рота участвовала в боях под Иловайском.

В январе 2015 года бойцы спецподразделения оказались в окружении. Три дня "Свитязь" держал оборону, после чего с боем вырвался из окружения. Спецназовцы вывели с собой военнослужащих ВСУ — без потерь, вынося раненых и оружие. Указом президента Фацевич награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

В 2015 году Фацевич вступил в должность начальника Управления патрульной полиции Киева и одновременно и.о. начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Александр Фацевич

В октябре 2020 года в должности заместителя главы Национальной полиции Украины — руководителя патрульной полиции Фацевич получил звание генерала полиции ІІІ ранга. Является заместителем министра внутренних дел Украины с марта 2022 года.

Во время полномасштабной войны генерал руководил спецоперацией за освобождение Ирпеня. Также он участвовал в боях за освобождение Лимана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после отставки Евгения Жукова назначили на новую должность. Он будет советником главы Нацполиции.