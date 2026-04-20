Украинцы выступили против отставки Жукова после теракта в Киеве: "Крайний или самый честный?"

Поступок начальника "патрульки" оценивают как достойный, но считают ошибочным

Известные украинцы поддерживают начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгения Жукова, который подал в отставку после теракта с погибшими в Киеве, и считают его решение ошибкой. В соцсетях возникла настоящая волна солидарности по отношению к Жукову, который еще со времен своего участия в боях за Донецкий аэропорт (2014-2015 годы) имеет псевдо "Маршал".

"Телеграф" собрал реакции известных украинцев на решение Жукова. Юлия Паевская "Тайра" — одна из самых известных украинских военнослужащих, волонтеров и парамедиков опубликовала совместное фото с Жуковым. Она сделала краткую подпись "В поддержку Маршала".

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, также убежден, что Жуков не должен уходить в отставку.

"Патрулька работает как часы! Считаю надо поддержать НЕ увольнение генерала Жукова ", — написал Ким.

Дана Яровая, известный украинский волонтер, пишет, что решение Жукова подать в отставку — плохая новость.

"Знаю Евгения с 2014 года. И для него "Честь" это не просто слова. Он воюет с 2014 года", — пишет Яровая.

Мартин Брест — украинский военный, ветеран АТО, писатель, блогер и общественный деятель отметил, что решение Маршала уйти с должности вызывает уважение.

"Для меня оно достаточно неожиданное... я лично не считаю, что ему нужно было покидать должность. Но его решение — это блестящее проявление настоящего офицера, лидера и руководителя", — написал он.

Виталий Гайдукевич — известный украинский журналист, телеведущий, публицист и общественный деятель пишет, что лично знающие Жукова уверены — он поступил по чести, но он не должен уходить с должности.

"Потому что позывной Маршал, был и является шансом для "патрульки". По многим причинам: потому что он не из гнилой системы МВД, потому что он боевой офицер десанта, потому что он неоднократно делал правильные вещи, потому что он готов был рисковать (кто знает застройки Киева весны 22-го, тот понимает, о чем я понимаю, — о чем я говорю, — о чем я говорю "), — написал журналист.

Однако главная причина в том, что на самом деле командир патрульной полиции имеет небольшое поле для маневра, и не имеет возможности менять правила. По мнению Гайдукевича, корень проблемы в отсутствии политических решений. Он резюмировал, что "речь должна именно об изменении правил, а не Жукова в должности".

Борислав Береза – украинский политик, общественный деятель, бывший народный депутат и известный блогер, пишет, что "обоснованно убежден", что если рапорт Жукова будет доволен, то Украина от этого проиграет.

"У нас нет ангелов и идеальных людей, но есть эффективные и умеющие добиваться результата. Именно из таких Евгений Жуков", — отметил Береза.

Наталья Мосейчук (журналистка) пишет, что Жуков не должен покидать должность "из-за одного выродка и двух трУсов в погонах".

"Считаю огромной ошибкой разбрасываться такими Офицерами и Людьми", — говорится в ее сообщении.

Юрий Касьянов — известный украинский волонтер, общественный активист задает вопрос: "Жуков крайний. Или самый ли честный?". Он убежден, что Маршал не должен уходить с должности.

Есть и многие другие известные украинцы, которые поддержали Жукова. Все сходятся во мнении, что он на своем месте и не должен уходить.

Почему Евгений Жуков подал в отставку

В субботу, 18 апреля, в Киеве террорист открыл стрельбу по людям, а затем забаррикадировался в одном из супермаркетов, взяв людей в заложники. Погибли семь человек, по состоянию на 20 апреля в больницах остаются семь раненых, в том числе ребенок.

В сети появились кадры в тот страшный вечер, на которых видно, как двое патрульных убегают от стрелка во время теракта, оставив раненную в опасности. После этого Жуков заявил, что его подчиненные не сориентировались и он уходит в отставку.

Что известно о Евгении Жукове

Евгений Жуков (позывной "Маршал") — боевой офицер-десантник, известный как один из легендарных защитников Донецкого аэропорта. Под его командованием подразделение удерживало ДАП во время самых ожесточенных атак 2014 года, и наносило врагу значительные потери.

Евгений Жуков

Жуков прошел путь от командира взвода до заместителя комбата в 79-й ОДШБр. С 2014 года Маршал принимал участие в ключевых боях на Востоке, в частности, под Красным Лиманом и на Чонгаре.

С сентября 2015 г. Жуков возглавил Департамент патрульной полиции Украины. В этой должности он получил звание генерала полиции 3-го ранга. С 24 февраля 2022 года Маршал принимал участие в освобождении Украины от российских захватчиков в составе батальона.

Как сообщал "Телеграф", утром 20 апреля в больнице скончался мужчина, раненный во время теракта в Киеве. Также стало известно, что в результате стрельбы погиб солист группы "Второе Солнце" Игорь Савченко.