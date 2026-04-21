Народився в Росії та звільняв Ірпінь. Що відомо про нового очільника патрульної поліції

Обов'язки начальника патрульної поліції України тимчасово виконуватиме генерал Олександр Фацевич. До цього він був заступником попереднього глави "патрульки" Євгена Жукова, який пішов у відставку через дії своїх підлеглих під час теракту у Києві.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Олександра Фацевича. Він народився у 1986 році Росії, проте у віці 11 років разом з сім'єю переїхав до Луцька.

Фацевич навчався в Одеському інституті сухопутних військ на факультеті аеромобільних військ. З 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді на посаді командира взводу.

У серпні 2014 року спецпідрозділ "Світязь", командиром якого був призначений Фацевич, було направлено в зону АТО. Рота брала участь у боях під Іловайськом.

У січні 2015 року бійці спецпідрозділу опинилися в оточенні. Три дні "Світязь" тримав оборону, після чого з боєм вирвався з оточення. Спецпризначенці вивели з собою військовослужбовців ЗСУ — без втрат, виносячи поранених і зброю. Указом президента Фацевич нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

У 2015 році Фацевич обійняв посаду начальника Управління патрульної поліції Києва та одночасно в.о. начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

У жовтні 2020 року на посаді заступника глави Національної поліції України — керівника патрульної поліції Фацевич отримав звання генерала поліції ІІІ рангу. Є заступником міністра внутрішніх справ України з березня 2022 року.

Під час повномасштабної війни генерал керував спецоперацією за звільнення Ірпеня. Також він брав участь у боях за звільнення Лиману.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після відставки Євгена Жукова призначили на нову посаду. Він буде радником голови Нацполіції.