"Буковина" - "Динамо": онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины
"Динамо" в шаге от финала
Во вторник, 21 апреля, определится первый финалист Кубка Украины по футболу-2026. В первом полуфинале сыграют "Буковина" и "Динамо" Киев
Что нужно знать
- "Динамо" и "Буковина" сыграют на нейтральном поле
- Команды играли между собой в прлошлом сезоне на этой же стадии турнира
- Рассудит встречу Александр Афанасьев из Харькова
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Буковина" — "Динамо". Начало игры в 18:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины "Буковина" — "Динамо" (обновляется)
Первый полуфинал КУ-2026 примет Тернополь. "Буковина" и "Динамо" сыграют на стадионе имени Шухевича. Отметим, накануне команда из Черновцов досрочно пробилась в Украинскую премьер-лигу (УПЛ). Киевляне, в свою очередь, в последнем туре высшего дивизиона чемпионата Украины одолели "Зарю" (3:1), но остались на 5-м месте в первенстве.
Отметим, "Буковина" на пути к полуфиналу Кубка Украины прошла "Авангард" (3:0), "Карпаты" (1:0), "Ниву" (2:1) и ЛНЗ (0:0, 5:4 по пенальти). "Динамо", в свою очередь, выбило из турнира "Александрию" (2:1), "Шахтер" (2:1) и "Ингулец" (2:0)
В прошлом году "Буковина" и "Динамо" также играли в 1/2 финала Кубка Украины. Тот матч завершился победой киевлян со счетом 4:1.
Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне претендуют на медали, однако навязать борьбу за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие.