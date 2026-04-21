"Буковина" - "Динамо": онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины

"Динамо" в шаге от финала

Во вторник, 21 апреля, определится первый финалист Кубка Украины по футболу-2026. В первом полуфинале сыграют "Буковина" и "Динамо" Киев

Что нужно знать

"Динамо" и "Буковина" сыграют на нейтральном поле

Команды играли между собой в прлошлом сезоне на этой же стадии турнира

Рассудит встречу Александр Афанасьев из Харькова

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Буковина" — "Динамо". Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины "Буковина" — "Динамо" (обновляется)

Новости перед игрой "Буковина" — "Динамо"

Первый полуфинал КУ-2026 примет Тернополь. "Буковина" и "Динамо" сыграют на стадионе имени Шухевича. Отметим, накануне команда из Черновцов досрочно пробилась в Украинскую премьер-лигу (УПЛ). Киевляне, в свою очередь, в последнем туре высшего дивизиона чемпионата Украины одолели "Зарю" (3:1), но остались на 5-м месте в первенстве.

Отметим, "Буковина" на пути к полуфиналу Кубка Украины прошла "Авангард" (3:0), "Карпаты" (1:0), "Ниву" (2:1) и ЛНЗ (0:0, 5:4 по пенальти). "Динамо", в свою очередь, выбило из турнира "Александрию" (2:1), "Шахтер" (2:1) и "Ингулец" (2:0)

В прошлом году "Буковина" и "Динамо" также играли в 1/2 финала Кубка Украины. Тот матч завершился победой киевлян со счетом 4:1.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне претендуют на медали, однако навязать борьбу за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие.