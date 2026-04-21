Начало Мировой войны или… В небе заметили два самолета "Судного дня"
Россия подняла воздушный командный пункт
В воздухе наблюдается российский самолет "Судного дня" Ил-82, а также американский аналогичный борт E-4B Nightwatch. Появление ядерного Ил-82 в воздухе часто рассматривается аналитиками как сигнал, что ситуация серьезно обостряется или проверяется готовность к великой войне.
О нахождении бортов в воздухе сообщают мониторы. Ил-82 – воздушный командный пункт, разработанный для управления вооруженными силами во время ядерного конфликта.
Его могут задействовать, когда существует риск потери контроля над войсками или государством:
- Угроза большого, в частности ядерного конфликта
- Нарушение или уничтожение связи на земле, когда военные или кибератаки выводят из строя инфраструктуру управления
- Военные учения стратегического уровня: Россия периодически поднимает такие самолеты для проверки систем командования
- Кризисные ситуации с высоким уровнем неопределенности
Стоит отметить, что кортеж главы России Владимира Путина экстренно направлялся в Кремль ночью 20 апреля. Соответствующие кадры публиковали русские паблики. С чем связан такой поздний визит, неизвестно. Подобные ночные передвижения иногда интерпретируются как признаки срочных совещаний.
Что известно о российском самолете "Судного дня"
Таких бортов построено всего два экземпляра. Они создавались на базе советского транспортного самолета Ил-76.
Самолет оборудован специфическими антеннами, включая буксированную антенну длиной около 5 км для связи с подлодками, расположенную в хвостовой части, и большой сверхфюзеляжный обтекатель для спутниковой связи.
Ранее самолет России сел в стране ЕС впервые за время полномасштабной войны. Пассажирский лайнер подавал сигнал бедствия.