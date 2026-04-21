Генерал Жуков, подавший в отставку после теракта в Киеве, получил новую должность: чем будет заниматься

Министр Клименко говорит, что очень уважает "Маршала"

Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков, ранее подавший в отставку с должности, станет советником главы Нацполиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе встречи с журналистами. По его словам, Жуков сосредоточит внимание на вопросах "вовлечённости полиции в войну".

Обязанности начальника Департамента патрульной полиции будут временно возложены на заместителя Жукова генерала Александра Фацевича. Клименко подчеркнул, что "очень уважает" Жукова. Он сам принял решение уйти с должности из-за действий подчиненных.

"Это человек, который занимался войной. "Хищник" прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда — и вчера мы с ним об этом говорили — двое полицейских допустили большую ошибку во время выполнения своей основной функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно." Конечно, он принял такое решение. И он сказал: "Господин министр, я заявлю сейчас о том, что я ухожу в отставку". Но я очень хотел, чтобы он остался в команде", – сказал Клименко.

Евгений Жуков

Клименко добавил, что отставка Жукова – это его личное решение. Однако во время служебного расследования была снята с должности вся вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

"Мое требование — назначать на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно людей, которые прошли боевые действия", — сказал министр.

Что известно о генерале Жукове

Евгений Жуков — украинский военный, десантник, полицейский, начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины (с сентября 2015 по апрель 2026), генерал полиции 3-го ранга. В прошлом командир отдельной разведывательной десантной роты 79-й ОАЭМБр, заместитель командира батальона 79-й ОАЭМБр, участник войны на востоке Украины, участвовал в боях за Донецкий аэропорт, псевдо "Маршал".

С 2007 года служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде (г. Николаев) на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона. 6 августа 2014 получил огненное осколочное ранение в лицо во время рейда. Под личным руководством Евгения Жукова возведенное подразделение в период с 12 по 18 октября и с 15 по 29 ноября 2014 удерживало аэропорт "Донецк".

В сентябре 2015 назначен заместителем начальника департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины. 11 ноября получил специальное звание подполковник полиции и был назначен начальником департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

С 24 февраля 2022 года Маршал принимает участие в освобождении Украины от российских захватчиков в составе батальона. 24 августа 2023 года присвоено звание генерала полиции третьего ранга.

Что предшествовало

В воскресенье, 19 апреля, Жуков подал в отставку после действий своих подчиненных в теракте в Голосеевском районе города Киева. Некоторые полицейские сбежали от стрелка в Киеве и оставили людей без защиты. По словам Жукова, подчиненные не сориентировались вовремя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы отреагировали на заявление об отставке Жукова.