Зеленский в Стамбуле проведет важную встречу. Все подробности визита

Разговор коснется не только гарантий безопасности в Европе

В субботу, 4 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию. В Стамбуле запланированы переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщил спикер украинского президента Сергей Никифоров. "Телеграф" наблюдает за встречей лидеров в реальном времени.

"Президент прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", — сообщил спикер Зеленского.

По его словам, также у украинского лидера запланирована встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Как отметил президент Украины, запланирована работа по усилению партнерства ради реальной защиты жизни людей и приближения стабильности, обеспечения безопасности в Европе и на Ближнем Востоке.

"Прибыл в Стамбул, где запланированы важные встречи. Подготовлены содержательные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (…) Совместные усилия всегда дают лучшие результаты", — написал Зеленский.

Напомним, что недавно Эрдоган разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе их беседы также поднималась тема завершения войны в Украине. Президент Турции подчеркнул: важно, чтобы усилия Турции ради мира в Украине не испытывали препятствий. Он призвал стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности.

Эрдоган добавил, что атаки на гражданские суда в Черном море вредят стабильности в регионе. Кроме того, война в Иране не должна создавать новые очаги конфликта.

