Визит Зеленского в Сирию – исторический. И вот почему

Еще полтора года назад Сирия была надежным партнером России

Президент Украины Владимир Зеленский, впервые после падения режима Башара Асада и возобновления дипломатических отношений, прибыл с официальным визитом в Сирию. В столице страны Дамаске он встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Стороны договорились о сотрудничестве с тем, чтобы обеспечить региональную безопасность и расширить возможности для развития двух государств. О визите в Дамаск Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Прибытие делегации

В международном аэропорту Дамаска президента Украины встретил глава МИД Сирии Асаад Хасан аль-Шайбани. Вместе с Зеленским в Сирию также прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. А в составе украинской делегации – глава МИД Андрей Сибига, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", — написал Зеленский.

Встреча президентов

Позже Владимир Зеленский встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В ходе общения был обсужден ряд важных вопросов.

"Договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам. Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарный за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и опытом безопасности. Спасибо за слова уважения к нашим людям. Также затронули роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили общие возможности усилить продовольственную безопасность по всему региону. Отлично понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы у Сирии есть сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", — отметил Зеленский.

Почему это важный и перспективный визит

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос объяснил, почему этот визит так важен для Украины. По его мнению, Сирия в ближайшем будущем может стать перспективным рынком для Украины и общим полем для сотрудничества.

"Можем констатировать, что исторический визит (не побоюсь такого слова) состоялся и проходит на наших глазах. Не вам мне рассказывать, насколько Сирия важна для безопасности Ближнего Востока и насколько в ближайшем будущем она может стать перспективным рынком для Украины и общим полем для сотрудничества", — написал эксперт.

Он выразил мнение, что переговоры будут плодотворными и перспективными. А на переговорах будет подниматься ряд важных вопросов.

"Вопрос восстановления Сирии, безопасное взаимодействие, проблема одной страны, цепляющейся за сирийские порты из последних сил (России — ред.), нефть и газ, электростанции и военное сотрудничество — все это может стать, и надеюсь, станет предметом плодотворных переговоров", — отметил Семиволос.

Позже он добавил, что это не просто двусторонний визит, а финальное звено регионального турне, которое длилось с конца марта. Зеленский объехал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию и заявил о "конкретных договоренностях".

"Турция вчера, Сирия сегодня — это логическое завершение дуги. Последовательность Анкара — Дамаск очень выразительна. Эрдоган — главный внешний патрон новой сирийской власти. Зеленский фактически пришел в Дамаск с турецким благословением, что радикально повышает статус и доверие к этому визиту со стороны аш-Шараа", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас создается политический треугольник Украина – Турция – Сирия. Этому могут способствовать трехсторонние переговоры запланированные на сегодня странами.

"Во-первых, это измерение безопасности. Аш-Шараа заявил, что делает все возможное, чтобы удержать Сирию вне текущего конфликта между США, Израилем и Ираном, и анализирует ситуацию максимально осторожно. Это означает, что Дамаск нуждается в надежном партнере безопасности, который не тянет ни в один из блоков. Украина — уникальный партнер: у нее есть реальный опыт борьбы с российской и иранской экспансией, но при этом не несет "политического багажа" НАТО или обязательств перед Израилем", — указал Семиволос.

Во-вторых, по его словам, это энергетическое измерение. Вчера Зеленский и Эрдоган договорились, что 5 апреля — именно сегодня — состоится встреча глав "Нафтогаза" и министерства энергетики Турции. Поэтому визит в Сирию — это не совпадение, а газовая геополитика: катарский маршрут через Сирию в Турцию и дальше в Европу обсуждается одновременно на двух уровнях.

"В-третьих, это дипломатическое измерение по отношению к России. Пока трехсторонние переговоры Украины, США и России стоят на паузе из-за боевых действий на Ближнем Востоке – Зеленский формирует альтернативную архитектуру влияния: региональных партнеров, давящих на Москву экономически и дипломатично, усиливая нашу субъектность. Выталкивание РФ из сирийских портов – часть этой логики. Без всяких сомнений это исторический визит. Впервые президент воюющей Украины лично уезжает в арабскую столицу, которая еще полтора года назад была союзником Москвы. Это разрыв геополитического шаблона – и он происходит не спонтанно, а как заключительная точка продуманного регионального турне с логикой треугольника Киев – Анкара – Дамаск", – резюмировал Семиволос.

Следует отметить, что падение режима Башара Асада после 24 лет правления в Сирии стало геополитическим поражением России. По меньшей мере, 10 последних лет правительство Сирии противостояло повстанцам с помощью российских военных и техники, направлявшихся с помощью "сирийского экспресса" (неофициальное название для регулярных походов российских десантных кораблей в Сирию через Черное и Средиземное море с целью снабжения вооружений и боеприпасов для русских). Однако в конце 2024 года Россия не помогла режиму удержать власть.

