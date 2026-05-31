Эти фрукты нельзя хранить в холодильнике: эксперты объяснили распространенное заблуждение

Большинство людей привыкли хранить все фрукты в холодильнике, считая, что так они дольше остаются свежими.

Однако эксперты предупреждают: для части фруктов это не работает – низкие температуры могут ухудшать их вкус, текстуру и аромат. Об этом говорится на портале "dnevno.hr".

Речь идет прежде всего о так называемых климактерических фруктах — продолжающих созревать даже после сбора. Если их преждевременно поместить в холод, процесс созревания замедляется или останавливается, поэтому плоды могут становиться мучнистыми, водянистыми или терять сладость.

К фруктам, которые не рекомендуют хранить в холодильнике на этапе созревания, обычно относят бананы, персики, нектарины, сливы, манго, авокадо и ананасы. Особенно чувствительны косточковые плоды – персики и нектарины. Они быстро теряют аромат и становятся менее сочными, если охладить их раньше времени.

Специалисты советуют оставлять такие фрукты при комнатной температуре до созревания. Только после этого их можно ненадолго положить в холодильник, чтобы немного продлить срок хранения.

В то же время, не все фрукты реагируют на холод одинаково. Яблоки, виноград, цитрусовые и ягоды хорошо переносят низкие температуры, и именно холодильник помогает им дольше оставаться свежими и хрустящими.

Отдельно эксперты обращают внимание на влияние этилена – природного газа, выделяемого некоторыми фруктами, в частности яблоками и бананами. Он ускоряет созревание соседних плодов, поэтому их не следует хранить вместе с чувствительными фруктами.

Оптимальным вариантом для большинства недозрелых фруктов остается хранение при комнатной температуре в сухом месте без прямых солнечных лучей.