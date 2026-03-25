Николай Тищенко появился с необычным аксессуаром в Раде и стал героем мемов (фото)

Нардеп решил кардинально изменить имидж

В Верховной Раде новый сезон, новый дресс-код и, кажется, новый мем. Народный депутат Николай Тищенко появился в сессионном зале с необычным аксессуаром – цвикером на лице. И пока официальных комментариев по поводу такого стиля не было, соцсети уже сделали свою работу.

В Threads пользователи не сдерживают фантазию. Мол, с таким аксессуаром нардеп получил новый мемный потенциал. Другие добавляют, что "каждое его выступление в Раде — это отдельный вид искусства".

Николай Тищенко с гвоздем на носу. Фото: Threads

Не сдерживают себя и комментаторы постов. Тищенко уже успели сравнить с "Мсье Николя", "американским генералом", "Дамблдором" и даже с Лаврентием Берией — советским государственным и политическим деятелем, который входил в ближайшее окружение Сталина и возглавлял НКВД.

Отдельный вайб – комментарии в стиле: "Это что очки из детского набора… Врач Ай болит". Интернет, как обычно, не подвел.

К слову, цвикер – это разновидность очков без скобок, которые держатся на носу благодаря специальному зажиму. Название происходит от немецкого Zwicker — буквально "тот, который щипает", потому что аксессуар немного прижимает переносицу.

Николай Тищенко в Раде. Фото: Threads

Станет ли гвоздь новым фирменным стилем депутата — вопрос открытый. Но сеть ему точно удалось повеселить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы высмеяли в сети Тищенко из-за его "уборки" снега. Он бросил пару лопастей снега, а потом сказал: "Мы победим даже снег".