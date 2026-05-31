Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным: что это за снимок и где именно висит (видео)

Глава Белого дома показал изображение журналистам Fox News

Фото с главой России Владимиром Путиным стало единственным групповым снимком президента США Дональда Трампа, размещенным в Пальмовой комнате Белого дома.

В сюжете Fox News, где Трамп провел экскурсию по резиденции, на стене можно увидеть четыре фотографии с Трампом. На трех из них он изображен один, а на четвертой – вместе с российским президентом.

На снимке Путин и Трамп вместе стоят на трибуне, установленной в аэропорту Анкориджа, где позже состоялась беседа двух лидеров. Возможно, главе Белого дома нравится вспоминать свое знаменитое рукопожатие, которое ему особенно удалось с руководителем Кремля. Напомним, что во время недавней встречи с Си Цзиньпином, китайский лидер успешно переиграл Трампа.

Trump has a special place for Putin in the White House



Fox News showed the interior of the White House’s Palm Room, where Donald Trump keeps photographs associated with his presidency.



Notably, among the many pictures on display, only one shows Trump with another person —… pic.twitter.com/KDa6Nq4SEc — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

Совместное фото глав США и России в деревянной раме вывешено над портретом американского президента в знаменитой красной кепке со своим предвыборным лозунгом Make America Great Again, что переводится как "Сделаем Америку снова великой".

Фото Путина в Белом доме

Стоит отметить, что Пальмовая комната находится рядом с Овальным кабинетом и используется для встреч с гостями и проведения официальных мероприятий.

Ранее финский депутат Европарламента Пекка Товери заявил, что скептически относится к роли США в переговорном процессе по Украине, поскольку поведение президента Дональда Трампа делает их непредсказуемым. Он также сослался на когнитивное состояние американского лидера и его устойчивое отношение к Путину. "Трампу просто нравится Путин — ничего с этим не сделаешь", – сказал Товери.