Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным: что это за снимок и где именно висит (видео)

Мария Назарова
Рукопожатие Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже Новость обновлена 31 мая 2026, 12:38
Рукопожатие Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже. Фото Getty Images

Глава Белого дома показал изображение журналистам Fox News

Фото с главой России Владимиром Путиным стало единственным групповым снимком президента США Дональда Трампа, размещенным в Пальмовой комнате Белого дома.

В сюжете Fox News, где Трамп провел экскурсию по резиденции, на стене можно увидеть четыре фотографии с Трампом. На трех из них он изображен один, а на четвертой – вместе с российским президентом.

На снимке Путин и Трамп вместе стоят на трибуне, установленной в аэропорту Анкориджа, где позже состоялась беседа двух лидеров. Возможно, главе Белого дома нравится вспоминать свое знаменитое рукопожатие, которое ему особенно удалось с руководителем Кремля. Напомним, что во время недавней встречи с Си Цзиньпином, китайский лидер успешно переиграл Трампа.

Совместное фото глав США и России в деревянной раме вывешено над портретом американского президента в знаменитой красной кепке со своим предвыборным лозунгом Make America Great Again, что переводится как "Сделаем Америку снова великой".

Фото Путина в Белом доме
Стоит отметить, что Пальмовая комната находится рядом с Овальным кабинетом и используется для встреч с гостями и проведения официальных мероприятий.

Ранее финский депутат Европарламента Пекка Товери заявил, что скептически относится к роли США в переговорном процессе по Украине, поскольку поведение президента Дональда Трампа делает их непредсказуемым. Он также сослался на когнитивное состояние американского лидера и его устойчивое отношение к Путину. "Трампу просто нравится Путин — ничего с этим не сделаешь", – сказал Товери.

