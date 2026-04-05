Еда, запреты и молитвы. Священник объяснил, что нужно знать о Страстной неделе

В эти дни мы вспоминаем страдания Христовы — события последних земных дней Спасителя

Страстная неделя – последняя неделя перед Пасхой. Это время, когда каждый останавливается, чтобы вместе с Христом пройти путь его страданий, подумать над собственной жизнью и подготовить свою душу к Воскресению. Смысл — не в количестве молитв или обязательных правилах, а во внутреннем переживании Страстей Христовых и покаянии.

Об этом "Телеграфу" в блиц-интервью рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк. По его словам, каждый день Страстной недели имеет свое духовное содержание.

К тому же, в Страстную неделю по возможности нужно соблюдать особо строгий пост, ведь это последний и глубокий духовный период перед Пасхой.

— Почему неделя перед Пасхой называется Страстной?

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной потому, что в эту неделю мы вспоминаем страсти (из церковнославянского – страдания) Христовы – события последних земных дней Спасителя: Его страдания, крестную смерть и погребение. Также эту неделю называют Великой, поскольку богослужебная и содержательная его уникальность настолько велика, а совершаемые в это время богослужения не повторяются в течение года. Эти шесть дней в канун Пасхи (Великодень, — укр.) – самые суровые дни Великого поста.

— Какие молитвы на Страстную неделю нужно читать, когда это правильно делать?

Вообще нет жестко установленного правила, что именно обязательно читать верующему в Страстную неделю. Главное — при возможности приобщаться к богослужениям в храмах, сопереживанию Страстям Христовым, покаянию и тишине сердца. Смысл — не в количестве текстов или обязательных правил, а во внутреннем переживании Страстей Христовых и покаянии. Это время, когда человек духовно проходит вместе с Христом. Его последний путь – от Тайной вечери до Голгофы и до тишины перед Воскресением. Поэтому главное в молитве – не просто читать, а вдумчиво входить в события, о которых говорит Евангелие.

— Кого и почему нужно вспоминать каждый день Страстной недели?

Каждый день Страстной недели имеет свой духовный смысл. Мы вспоминаем эти события, чтобы увидеть в них себя и сделать выводы для собственной жизни. В Большой понедельник особенно выделяется тема проклятия смоковницы. По Евангелию (Мк. 11: 12-26), это произошло как раз в первые два дня после входа Господнего в Иерусалим: в понедельник Иисус Христос увидел смоковницу и проклял ее, не найдя на ней плодов, а на следующий день ученики обнаружили, что она засохла. Церковь рассматривает это событие как науку для всех верующих: человек, не приносящий плоды веры в жизни, погибает. Ибо есть вера живая, а есть вера мертвая. Живая вера отличается от мертвой по плодам. У каждого из нас состоится встреча с Богом, когда Он посмотрит на наши плоды. И к этой встрече мы должны быть постоянно готовы, о чем напоминает нам это евангельское событие.

Страстный вторник – единственный день недели, не имеющий воспоминаний, связанных непосредственно с событиями последних дней жизни Иисуса Христа. В то же время этот день можно назвать днем поучений, ведь во вторник Господь говорит больше всего, приводит больше примеров, притч, поэтому народ называл Его пророком.

Великая среда – день предания Иисуса страданиям и смерти. В этот день вспоминаются евангельские события: когда совет первосвященников и книжников уже решил взять Христа и убить его, а также когда в поселке Вифания в доме Симона прокаженного, где остановился в ночь на среду Иисус, одна "грешница" излила драгоценное миро на его голову. Здесь же в душе Иуды родилось намерение выдать беззаконному Совету Учителя. Поэтому в церковной службе в среду прославляется "грешница" и осуждается предательство Иуды. С понедельника по среду Страстной недели в храмах совершаются Литургии Григория Двоеслова или Предосвященных Даров.

Страстный четверг – вспоминаются четыре важнейших евангельских события, произошедших в этот день: Тайный ужин, на котором Господь установил Таинство Причастия (Евхаристии). Господь омывает ученикам своим ноги в знак глубокого смирения и любви к ним. В этот же день вспоминается молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательский поцелуй Иуды.

Большая пятница – самый скорбный день для всех православных христиан. Мы с великой тоской вспоминаем последние часы земной жизни нашего Спасителя: его несправедливое осуждение, страдания и мучения, насмешки над ним и издевательство, распятие и смерть. В этот день в храмах не совершается Божественная литургия, а пост особенно суров.

Суббота тишины. В этот день мы вспоминаем о том, что Господь в гробу, и о том, что он спускается в ад, чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведников во главе с Адамом и Евой. И это начало Пасхи – Воскресение Христово.

— Когда нужно готовить жилье к Пасхе, начинать печь пасхи и красить пасхальные яйца?

Следует помнить, что главным в подготовке к Пасхе есть не паски или пасхальные яйца, а искренняя молитва, покаяние и духовное очищение человека. В то же время, церковь не запрещает и хорошие народные обычаи, поэтому приготовление праздничной пищи имеет свое место — но как дополнение к внутреннему приготовлению души. Рекомендуется готовиться к Пасхе постепенно в течение Страстной недели, чтобы человек смог очистить и свой дом, и свою душу. Убирать жилье начинают уже с начала Страстной недели – в понедельник, вторник и среду. В эти дни делают генеральную уборку: моют, благоустраивают дом, выбрасывают лишнее. Завершить все эти дела пытаются в Чистый четверг. Сам Чистый четверг имеет особое значение — это день очищения, когда люди не только приходят в порядок дом, но и стараются очиститься духовно: молятся, исповедуются, причащаются. Печь пасхи по традиции лучше всего именно в Чистый четверг. Считается, что это нужно делать с чистыми мыслями, в покое и с молитвой. Если же не успели, разрешается выпекать и в Великую субботу. Красить пасхальные яйца также принято в Чистый четверг или уже в Великую субботу. А вот в Страстную пятницу этого не делают, ведь это день скорби, когда вспоминают страдание и смерть Иисуса Христа.

— Что нельзя делать в Страстную неделю?

Прежде всего, в эти дни не следует жить обычной обыденной жизнью без духовного внимания. Нельзя пренебрегать молитвой, богослужениями и внутренним сосредоточением. Это время тишины, размышлений и духовного труда над собой. Не рекомендуется устраивать громкие празднества, развлечения, гуляния, слушать громкую музыку или проводить время в легкомысленных забавах. Страстная неделя – это не период для веселья, а для сдержанности. Также следует избегать ссор, оскорблений, злобы, осуждения других. Любые конфликты или агрессия противоречат духу этих дней. Напротив, следует примириться с ближними и просить прощения.

В Страстную пятницу — день распятия Христа — особо не делают тяжелого физического труда, не занимаются хозяйственными делами без крайней необходимости. Это день скорби, когда они стараются больше молчать и молиться.

— Что можно есть в Страстную неделю? Нужно ли соблюдать пост?

В Страстную неделю по возможности нужно соблюдать особо строгий пост, ведь это последний и глубокий духовный период перед Пасхой. Важно помнить, что пост — это не только о еде, но прежде всего о молитве, покаянии и внутреннем очищении. В настоящее время разрешается употреблять постную пищу: овощи, фрукты, каши, крупы, бобовые, хлеб, орехи и мед. В Большой четверг разрешается более теплая еда, иногда с добавлением растительного масла. В Страстную пятницу соблюдают самый строгий пост, и многие верующие воздерживаются от еды до вечера. В Великую субботу также сохраняется воздержание в питании, хотя допускается простая постная пища. В то же время Церковь подчеркивает, что пост должен быть разумным и посильным. Для больных, военных, беременных женщин и людей в сложных условиях допускаются послабления. Главное — не формальное соблюдение правил, а искреннее стремление к Богу, мир в сердце и добрые дела.

- Как нужно провести день (субботу) перед Пасхой?

Великая суббота – это особый день тишины, ожидания и духовной сосредоточенности. Его желательно провести в покое и молитве, без суеты и развлечений. В обиходе в этот день обычно завершают последние приготовления, но все это рекомендуется делать спокойно, без спешки, с внутренней молитвой и хорошим настроением. Также в Великую субботу соблюдают сдержанность в еде и поведении: не устраивают громких празднований, не занимаются лишними развлечениями. Это время ожидания великой радости, когда сердце уже готовится встретить Воскресение Христово. Главная суть этого дня – тишина, надежда и ожидание светлого праздника, когда тьма уже отступает перед светом Пасхи.

— Когда лучше причаститься и исповедоваться, если не успел во время Великого поста?

Если не удалось исповедаться и причаститься на протяжении Великого поста, это стоит сделать в Страстную неделю, в любой день недели, когда удобно для человека. Однако если человек не успел и тогда, он может приступить к Таинствам и после Пасхи, когда духовно подготовится. Главное – не сам день или формальность, а искреннее покаяние, мир в сердце и желание жить с Богом. Церковь всегда открывает возможность вернуться в Таинства тем, кто этого искренне стремится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно праздновать Пасху. Священник объяснил, что не ошибка и грех.