Зеленский выиграл благодаря ей. Где сейчас звезда "Танцев со звездами" Елена Шоптенко и как она выглядит

Известная украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко в далеком 2006 году покорила танцпол с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Пара сумела победить в первом сезоне "Танцев со звездами".

Сегодня звезда проекта не живет в Украине. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Елена, чем занимается и как выглядит. В декабре прошлого года Шоптенко исполнилось 38 лет.

Попала в "Танцы" в 17 лет

Будущая танцовщица родилась в 1987 году в Киеве в семье отца-предпринимателя и матери-невропатолога. В Елены также есть два старших брата.

Начала заниматься танцами в 1993 году. В 2005 году с отличием окончила столичный лицей бизнеса, получив золотую медаль. В том же году стала студенткой Национального экономического университета.

В 2006 году Елена завоевала титул чемпионки мира по десяти танцам среди молодежи до 21 года в латиноамериканской программе. В том же году одержала победу в шоу "Танцы со звездами" вместе с Зеленским. Ей тогда было всего 17 лет.

Так сейчас странно говорить, но наше сотрудничество с Владимиром Зеленским, оно дало мне очень мощный толчок просто даже в моей карьере как специалиста, потому что некоторыми его наставлениями я до сих пор пользуюсь во время постановок, во время своей работы Елена Шоптенко

Среди ее партнеров в проекте также были телеведущий Максим Нелипа (погиб в 2025 году на войне) и певец Олег Винник. В 2021 году она стала участницей музыкального шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Два брака, два развода

В июне 2013 года Шоптенко вышла замуж за танцора Дмитрия Дикусара, который также участвовал в "Танцах со звездами". Однако через три года их брак завершился разводом. В 2016 году источник рассказал ТСН.uа, что развелись супруги из-за "расстояния" и плотного рабочего графика.

Напомним, что Дикусар с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ. В сентябре 2024 года танцовщица поделилась, что время от времени интересуется делами бывшего мужа, но общаются они крайне редко.

15 октября 2016 года хореограф вступила в брак с украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. 9 июня 2018 года у пары родился сын Алексей. Однако во время полномасштабной войны супруги официально расторгли брак.

Мы расстались. Мы разошлись еще до войны, а уже официально развелись во время. Фактически, я свободна, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, — это всегда нелегко Елена Шоптенко

Где сейчас Елена Шоптенко

По состоянию на апрель 2026 года звезда уже более трех лет проживает в Австрии. Вместе с 7-летним сыном она обосновалась в Вене. Там она не оставила танцы, но сменила формат.

Я не являюсь звездой в Австрии, и это дало мне свободу делать то, что мне интересно. Я не занимаюсь танцами ради танцев. Ко мне приходят люди очень часто по рекомендации психотерапевтов, чтобы я именно через танцевальную терапию немного доработала с человеком Елена Шоптенко

В Австрии Елена развивает авторский проект HUSH! Dance Therapy — это направление танцевальной терапии, помогающее людям справляться со стрессом через движение. Она также выступает постановщиком и тренером, участвует в благотворительных проектах в поддержку Украины. Несмотря на жизнь за границей, Шоптенко периодически посещает родной Киев.

