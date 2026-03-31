Зарплата мэра прифронтового Славянска выросла в разы в год. Что еще интересно в его декларации (документ)

Жена с многомиллионным доходом оформила "зимнюю тысячу"

Мэр прифронтового Славянская Вадим Лях за год получает немалую заработную плату, которая в 2025 году достигла более 1 млн грн. При этом в прошлые годы таких сумм за работу на государственной должности не наблюдалось.

Об этом свидетельствует декларация мэра города. В документе указано, что основным доходом Ляха в 2025 году была зарплата в 1 116 216 грн, то есть более 93 тысяч грн в месяц.

Также жена мэра получила за год 6 125 682 грн за предпринимательскую деятельность. Это где-то по 510 тысяч гривен в месяц. Интересно, что, несмотря на такой огромный ежемесячный доход, Екатерина Вишневская-Лях еще и оформила себе "зимнюю тысячу".

Кроме того, в глаза бросается и то, что сам мэр города в марте получил подарок от отца на сумму 500 тысяч гривен. Однако в декларации говорится, что речь идет о неденежной форме.

Заметим, что Славянск постоянно обстреливает Россия и он всего в 11 км от линии фронта.

На сколько выросла зарплата Ляха за последние годы

В 2025 году мэр Славянска получил 1,1 млн грн, но в 2024 году эта сумма была в разы меньше — 296 307 грн. То есть за год его зарплата выросла более чем на 800 тысяч грн. Интересно, что в 2023 году заработок составлял 621 615 грн.

Выходит, что зарплата Ляха ежегодно менялась, в 2024 ее почему-то снизили, а в 2025 повысили почти в три раза. К слову, сбережения супруги имеют немалые: наличными у мужчины 30 000 долларов, на банковском счету 502 434 грн; у жены — 50 000 долларов, 41 500 евро, 144 842 грн.

Что известно о Вадиме Ляхе

Вадим Михайлович – городской голова Славянская, руководитель Славянской городской военной администрации и член Оппозиционного Блока. Родился в Одесской области в семье военного. Имеет педагогическое образование. В октябре 2020 года был избран председателем Славянского территориальной общины. 4 августа 2021 года он был назначен руководителем Славянской военно-гражданской администрации. С 2022 – руководитель Славянской военной администрации.

