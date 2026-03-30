Нардепка получила более 1 млн алиментов от мужа-американца: что еще интересно в ее декларации (документ)

Нардепка от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова имеет немалое состояние. В ее декларации за 2025 год в глаза бросается сумма алиментов от бывшего мужа-американца. Речь идет о более чем 1,2 млн грн.

Как отмечено в документе, за год Ионова получила зарплату за работу нардепом на сумму 704 260 грн, то есть где-то 58,6 тысяч в месяц. При этом сумма алиментов на сына, которого она родила в 2018 году, в разы выше. У нее также есть дочь, рожденная в 2007-м.

За 2025 год от Мирона Василика, американца украинского происхождения, нардепка получила алименты на сумму 1 249 597. Правда, в декларации указано, что эти деньги – собственность сына Александра. В месяц Ионова получала от бывшего более 104,1 тысячи грн. Эта сумма почти в половину больше месячной зарплаты депутата.

К слову, сбережений у нардепки тоже достаточно: 50 тысяч долларов (2,1 млн грн ) наличными, 401 евро наличными и 83,2 тысячи грн на банковском счету. Интересно, что развелись супруги в 2023 году. Инициатором разрыва отношений выступила Ионова. Именно она подала заявление в суд. Заметим, что сейчас алименты муж выплачивает только на сына, ведь дочери уже 19 лет.

Мария Ионова – украинский политик, народный депутат Украины 7-го, 8-го и 9-го созыва. Имеет образование преподавателя экономики и степень магистра в страховом менеджменте. Политическую карьеру начала в 2003 году с должности помощника народного депутата Украины от блока "Наша Украина" Олега Рыбачука на общественных началах. В 2019 году была избрана народной депутаткой 9 созыва от партии "Европейская Солидарность". Член Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Мирон Василик — бывший муж нардепки, были в браке более 18 лет. В 2021 году работал советником главы правления "Нафтогаза". До этого консультировал Республиканский национальный комитет США, занимал должность генерального директора международной консалтинговой компании PBN Hill + Knowlton Strategies; работал директором по коммуникациям мемориального комплекса Бабий Яр, а также предоставлял экспертные советы украинским политикам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в декларации главы Хмельницкого ТЦК Ярослава Купчика.