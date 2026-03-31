Зарплата мера прифронтового Слов’янська виросла в рази за рік. Що ще цікавого у його декларації (документ)
Дружина з багатомільйонним доходом оформила "зимову тисячу"
Мер прифронтового Слов'янська Вадим Лях за рік отримує чималу заробітну плату, яка у 2025 сягнула понад 1 млн грн. При цьому в минулі роки таких сум за роботу на державній посаді не спостерігалось.
Про це свідчить декларація мера міста. У документі зазначено, що основним доходом Ляха у 2025 була зарплата в 1 116 216 грн, тобто понад 93 тисячі грн на місяць.
Також дружина мера отримала за рік 6 125 682 грн за підприємницьку діяльність. Це десь по 510 тисяч грн на місяць. Цікаво, що, попри такий величезний щомісячний дохід Катерина Вишневська-Лях ще й оформила собі "зимову тисячу".
Окрім того, в очі впадає й те, що сам мер міста у березні отримав подарунок від батька на суму 500 тисяч грн. Однак в декларації зазначено, що йдеться про негрошову форму.
Зауважимо, що Слов'янськ постійно обстрілює Росія і він всього в 11 км від лінії фронту.
На скільки виросла зарплата Ляха за останні роки
У 2025 мер Слов'янська отримав 1,1 млн грн, але у 2024 ця сума була в рази менша — 296 307 грн. Тобто за рік його зарплата виросла на понад 800 тисяч грн. Цікаво, що у 2023 заробіток складав 621 615 грн.
Виходить, що зарплата Ляха щороку змінювалась, у 2024 її чомусь знизили, а у 2025 підвищили майже в три рази. До слова, заощадження подружжя має немалі: готівкою у чоловіка 30 000 доларів, на банківському рахунку 502 434 грн; у дружини — 50 000 доларів, 41 500 євро, 144 842 грн.
Що відомо про Вадима Ляха
Вадим Михайлович — міський голова Слов'янська, керівник Слов'янської міської військової адміністрації та член Опозиційного Блоку. Народився на Одещині у родині військового. Має педагогічну освіту. У жовтні 2020 року був обраний головою Слов'янської територіальної громади. 4 серпня 2021 року його призначили керівником Слов'янської військово-цивільної адміністрації. З 2022 — керівник Слов'янської військової адміністрації.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нардепка Марія Іонова отримала понад 1 млн аліментів від колишнього чоловіка-американця.