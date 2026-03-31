Могут даже посадить: что грозит Гороховскому из-за скандала с девушкой и флагом

Нацбанк должен реагировать на подозрения в разглашении банковской тайны

Совладелец monobank Олег Гороховский может столкнуться с различными видами ответственности за распространение клиентских данных в соцсети. Это может быть как административная и гражданская ответственность со штрафами, так даже и уголовная с лишением свободы.

Об этом детально юристы рассказали в материале "Телеграф": "Попал на миллионы? Чем для Гороховского завершится скандал с флагом и чего ждать в заключении НБУ".

Уголовная, согласно ст. 182 Уголовного кодекса — незаконный сбор, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, в том числе в публичном выступлении или средствах массовой информации. Санкция предусматривает штраф до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс. грн. — Ред.), исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 3 лет. При отягчающих обстоятельствах (повторно, существенный вред) возможна санкция до 5 лет лишения свободы. Если говорить коротко: минимальная ответственность — административный штраф, максимальная — уголовное наказание с реальным ограничением или лишением свободы. сказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

В то же время управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько отметил, что доступ к информации о клиентах мог быть получен исключительно через Универсал Банк, обладающий банковской лицензией Национальный банк Украины. При этом сам monobank является финтех-проектом. По словам Ясько, согласно ст. 1076 Гражданского кодекса, банк обязан гарантировать тайну счета, операций и сведений о клиенте.

В случае разглашения клиент имеет право требовать возмещения ущерба и морального вреда разъяснил он.

Олег Гороховский. Фото: Facebook

Нацбанк Украины может применить к финучреждению меры воздействия — от штрафов и предупреждений до ограничения/остановки операций, требования уволить руководителей, вплоть до признания банка проблемным и т.п.

При этом, согласно ст. 231 Уголовного кодекса, за незаконный сбор с целью использования сведений, составляющих банковскую (или коммерческую) тайну, предусмотрен штраф от 3000 до 8000 необлагаемых налогом минимумов, то есть от 51—136 тыс. грн. Важно отметить, что к ответственности может привлекаться не только сам банк, но и его подрядная организация (партнер).

Если такая организация получает доступ к банковской информации (аутсорсинг, IT-поставщик, колл-центр), на нее распространяется обязанность сохранения банковской тайны по договору и закону объяснил Ясько.

Юристы говорят, что Нацбанк не просто имеет право, а должен реагировать на подозрения в разглашении банковской тайны. Это его обязанность согласно действующему законодательству.

Защита банковской тайны и контроль за деятельностью банков — прямая функция Нацбанка. Банк обязан реагировать на факты, которые стали ему известны. Бездействие должностных лиц НБУ может быть обжаловано в административном порядке или в суде. Практической ответственности для самого Национального банка нет, но общественное давление, запросы и судебные решения эффективно стимулируют реакцию добавил Никита Муренко.

Предыстория

9 марта 2026 года Олег Гороховский, соучредитель "Монобанка" на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом чего заблокировали ее счет. Сказали, что потому, что голова немыта…".

Позже он опубликовал еще один пост, в котором высказался о публикации персональных данных клиента.

"У поклонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать защиту данных коллаборантам", — написал позже Гороховский.

Пост Олега Гороховского

На самом же деле ситуация возникла из-за флага, который был за спиной девушки. Хотя она утверждает, что это не российский флаг, как подумали в банке, а флаг Словении. Она опубликовала фотографию в соцсетях, на которой показала его полностью. Справа он действительно похож на символику РФ.

"Хочу сказать одно: это флаг Словении. Данный человек (Гороховский, — ред.) не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее", — написала девушка.

Пост Карины Кольб

В социальных сетях 11 марта появилось множество постов, связанных со скандалом вокруг банка. Пользователи показывают свои разрезанные пластиковые карты "Монобанк" и заявляют, что закрывают свои счета. За несколько часов это превратилось в настоящий тренд.

Клиенты "Монобанка" режут карты. Скрин: Threads

Адвокат и партнер VB Partners Денис Шкаровский, представляющий интересы "Универсал Банка" уведомил Службу безопасности Украины (СБУ), а также активно сотрудничает с Национальным банком Украины (НБУ) по проверке обстоятельств инцидента. В частности, было привлечено ведущее государственное экспертное учреждение для получения независимой оценки видео и изображения по видео-верификации. Эксперт подтвердил, что фрагмент флага соответствует визуальным характеристикам флага РФ и не является флагом Словении.

"На экспертизу передавали не только фото, но и часть видеозаписи, на которой было изображение флага. По результатам анализа экспертом установлено, что фрагмент флага на стене комнаты соответствует визуальным характеристикам флага РФ и выглядит как российский. В частности, было отмечено отсутствие герба Словении, а также то, что фрагмент флага на видеозаписи не выглядит флагом Республики Словения", — рассказал Шкаровский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о последних скандалах главы "Монобанка" Олега Гороховского.