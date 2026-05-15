Россия нацелилась на бункеры в Киеве: какое оружие может поразить цель на глубине 100 м

Эксперты разбирались, чем россияне могут ударить по украинской столице

Россияне не смогут разбомбить ни один бункер в Киеве конвенционным оружием, в то же время ядерку они использовать не будут. У врага остается один вариант – изображение серьезного удара "по центрам принятия решений" через разрушения на поверхности.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты, комментируя планы Кремля, обнародованные президентом Украины Владимиром Зеленским.

Почему россияне не могут разрушить бункер авиабомбами

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко упомянул про наличие у россиян авиационных трехтонных и пятитонных бомб свободного падения и сразу указал на важное "но". Чтобы они достигли цели в Киеве, стратегическому самолету нужно долететь до украинской столицы. Следовательно, вероятность того, что ракетоноситель и бомбардировщик типа Ту-22М3, Ту-95МС или 100 Ту-160 будет сбит, – стопроцентная.

Секретный перечень объектов для поражения в Киеве

Он уверен, что у России есть возможность использовать исключительно оружие конвенционного типа, чтобы разрушить то, что находится на поверхности. Поэтому бункер не будет поврежден, а на поверхности они могут устроить разрушения, пожар и соответственно это будет морально-психологическое давление, информационно-психологическая спецоперация.

Александр Коваленко

"Вот, смотрите, мы там что-то разрушили. Какой-то важный стратегический объект. Но разрушенный бункер никто не покажет, потому что он не будет разрушен. Они будут пытаться именно разрушениями на поверхности изображать, будто нанесли какой-то серьезный глубинный удар по центру принятия решений", — предположил обозреватель.

С Коваленко полностью согласен и авиационный эксперт Богдан Долинце. Он уверен, что достать защищенный бункер на глубине 100 метров конвенционными средствами россияне не смогут. Но они вполне способны разрушить все, что стоит над этими бункерами, чтобы усложнить логистику, связь и посеять панику.

"Россияне имеют в арсенале тяжелые фугасные бомбы (ФАБ-3000, ФАБ-9000). Эти бомбы – оружие колоссальной разрушительной силы, именно такими наносили удары по бункерам "Азовстали". Она взрывается на поверхности, оставляет гигантскую воронку и создает мощную сейсмическую волну", – отметил эксперт.

Богдан Долинце

Он подчеркнул, что хотя человеку на глубине 20–30 метров может стать очень плохо от контузии или обвала перекрытий, но 100-метровый бункер, который конструктивно рассчитан на гашение сейсмических волн, скорее всего, это легко выдержит.

Специалист добавил, что такие бомбы, возможно сбросить только с тяжелого самолета-бомбардировщика сверху, то есть прямо над Киевом, что, как уже отметил Коваленко, приведет к его потере россиянами.

"Кинжалу" не хватает массы

"Поэтому остается лишь удар ракетным вооружением, и здесь есть только два варианта, если говорим о конвенционном оружии: "Кинжал" и "Орешник", – сказал Долинце.

Он утверждает, что "Кинжал" может пробить всего несколько этажей бетонных перекрытий или углубленный на 10-20 метров советский склад, но для 100 метров ему критически не хватает массы.

"В отличие от американской GBU-57 он не имеет 14 тонн веса из сплошной стали. Ракета просто разрушится о первые слои железобетонной защиты", – пояснил эксперт.

Для справки: Заявленный вес боевой части российской аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет 500 кг. Она может нести как обычный (фугасно-осколочный) заряд, так и ядерный. Фактическая масса непосредственно взрывчатого вещества в обычном (неядерном) снаряжении составляет около 150 кг. Остаток веса боевой части занимает тяжелый, толстостенный металлический корпус, обеспечивающий кинетическую пробивную способность ракеты во время удара.

"Орешник" превратится в жидкость

Относительно разрекламированной баллистической ракеты средней дальности "Орешник", отдельные блоки, которые отсоединяются при ударе о землю, от температуры просто превратятся в жидкость и максимум пробьют несколько десятков метров.

"Даже если представить, что россияне сделали боевые блоки из сплошной вольфрамовой болванки – они все равно не пробьют 100 метров. Чтобы физически пробить 100 метров породы на гиперзвуковой скорости, это должен быть сплошной кусок вольфрама весом десятки тонн, что для данного носителя является недостижимой задачей, не говоря о низкой точности", – рассказал Долинце.

Остается только ядерка?

По мнению Долинце, кроме неконвенционных средств, у россиян нет ни одного оружия, которое могло бы преодолеть расстояние до столицы и поразить защищенный бункер на глубине 100 метров. Такие бункеры строились в советское время именно для защиты руководства от угроз ядерных ударов.

Коваленко также считает, что разрушить бункер в Киеве Россия может только использовав ядерное оружие, но, по его мнению, Москва этого делать не будет.

"Другой инструментарий, который может уничтожить бункер на такой глубине или серьезно его повредить, это использование тактического ядерного оружия с боевой частью проникающего типа. У России есть такая возможность, но возникает вопрос: будет ли она использовать ядерное оружие? Я думаю, что нет. Этого не будет", — сказал обозреватель.

Напомним, накануне 9 мая МИД России грозил ударами по "центрам принятия решений", если Украина атакует парад в Москве. Несмотря на то, что этого не произошло, Кремль все равно строит коварные планы.